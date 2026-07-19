magnituda 5,5
Snažan potres pogodio Peru
Jak potres pogodio je jugozapad Perua kasno u subotu po lokalnom vremenu, pri čemu je poginula najmanje jedna osoba, a ozlijeđeno je nekoliko drugih, javlja njemačka agencija dpa.
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Peruanski geofizički institut (IGP) je objavio da je magnituda potresa iznosila 5,1 po Richteru, a američki geološki zavod (USGS) da je magnituda bila 5,5.
Prema IGP-u, potres se dogodio u 21.24 po lokalnom vremenu pri dubini od 24 kilometara južno od grada Chupace u istoimenoj pokrajini.
Nekoliko zgrada se urušilo u pogođenom području, prema prvotnim medijskim izvješćima. Zabilježen je najmanje jedan smrtni slučaj te nekoliko ozljeda.
Andsku zemlju često pogađaju potresi zbog sudaranja nekoliko tektonskih ploča.
Peru, zajedno s Čileom i Ekvadorom, leži na Pacifičkom vatrenom prstenu, seizmički najaktivnijem području na Zemlji, piše dpa.
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