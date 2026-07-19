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magnituda 5,5

Snažan potres pogodio Peru

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Hina
|
19. srp. 2026. 10:11
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Snimka zaslona 2026-07-19 101030
EMSC

Jak potres pogodio je jugozapad Perua kasno u subotu po lokalnom vremenu, pri čemu je poginula najmanje jedna osoba, a ozlijeđeno je nekoliko drugih, javlja njemačka agencija dpa.

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Peruanski geofizički institut (IGP) je objavio da je magnituda potresa iznosila 5,1 po Richteru, a američki geološki zavod (USGS) da je magnituda bila 5,5.

Prema IGP-u, potres se dogodio u 21.24 po lokalnom vremenu pri dubini od 24 kilometara južno od grada Chupace u istoimenoj pokrajini.

Nekoliko zgrada se urušilo u pogođenom području, prema prvotnim medijskim izvješćima. Zabilježen je najmanje jedan smrtni slučaj te nekoliko ozljeda.

Andsku zemlju često pogađaju potresi zbog sudaranja nekoliko tektonskih ploča.

Peru, zajedno s Čileom i Ekvadorom, leži na Pacifičkom vatrenom prstenu, seizmički najaktivnijem području na Zemlji, piše dpa.

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