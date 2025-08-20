Oglas

DOGOVORI S UKRAJINOM

Stigla reakcija iz Moskve: Spremni smo!

Hina
20. kol. 2025. 15:26
Sergej Lavrov
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u srijedu je rekao da je Moskva spremna s Ukrajinom raspravljati o političkim aspektima dogovora.

Rusija je spremna pregovarati u bilo kojem formatu te podići razinu delegacija na tim razgovorima, dodao je. 

No ruski šef diplomacije ponovio je da bilo kakav susret između ruskog i ukrajinskog čelnika mora biti kulminacija pregovora te se on mora detaljno pripremiti. 

Razgovori o sigurnosnim pitanjima bez sudjelovanja Moskve ne vode nikamo, upozorio je Lavrov dva dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump ugostio ukrajinskog predsjednika i europske čelnike na razgovorima o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu koja bi mogla pomoći u okončanju rata.. 

„Ne možemo se složiti s činjenicom da se sada predlaže rješavanje pitanja sigurnosti, kolektivne sigurnosti, bez Rusije. To neće funkcionirati”, kazao je ministar, prozvavši to „utopijom”. 

Sergej Lavrov Ukrajina rusija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
