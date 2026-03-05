Što je sa zemljama u koje hrvatski građani rado putuju i imaju već isplanirana putovanja?

Države s najstrožim upozorenjima su Iran, Irak, Izrael, Libanon, Sirija, Gaza i Zapadna obala, tu su i posebna upozorenja za Ujedinjene Arapske Emirate,preporučuje se izbjegavanje svih putovanja, a svim državljanima koji tamo još borave preporučuje se boravak u zatvorenom prostoru. Izrael smo već spomenuli, tu je i Jordan - sve češća turistička destinacija, no trenutačno se savjetuje izbjegavanje svih putovanja u tu zemlju, a građanima koji su u Jordanu sugerira se da napuste državu.