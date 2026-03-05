napetosti na bliskom istoku
Što je sa zemljama u koje hrvatski građani rado putuju i imaju već isplanirana putovanja?
Novi sukobi na Bliskom istoku utjecali su i na zračni prostor, kao i na brojna putovanja. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova poslalo je posebno upozorenje svojim državljanima. Upozorenja je poslalo i srbijansko ministarstvo vanjskih poslova - a među 28 zemalja za koje je savjet "putovanje u slučaju krajnje potrebe" nalazi se i Hrvatska, kao jedina europska zemlja - detalje donosi Nina Kljenak.
Rat na Bliskom istoku poremetio je svjetske prometne pravce. Nebo iznad Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Kuvajta, Izraela, Bahreina, Irana, Iraka i Jordana i danas je gotovo prazno. Povodom sigurnosne situacije na Bliskom istoku hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova još je prije nekoliko dana poslalo upozorenje svim hrvatskim državljanima prije planiranja i poduzimanja putovanja u inozemstvo.
Ukratko, građani se pozivaju na pojačan oprez, na pravovremeno informiranje, a sve informacije dostupne su na službenom Konzularnom portalu Ministarstva.
Države s najstrožim upozorenjima su Iran, Irak, Izrael, Libanon, Sirija, Gaza i Zapadna obala, tu su i posebna upozorenja za Ujedinjene Arapske Emirate,preporučuje se izbjegavanje svih putovanja, a svim državljanima koji tamo još borave preporučuje se boravak u zatvorenom prostoru. Izrael smo već spomenuli, tu je i Jordan - sve češća turistička destinacija, no trenutačno se savjetuje izbjegavanje svih putovanja u tu zemlju, a građanima koji su u Jordanu sugerira se da napuste državu.
Što se Turske tiče, preporučuje se oprez i detaljnije informiranje prije putovanja u određena područja te destinacije. Također, vrlo važno, preporučuje se izbjegavanje putovanja prema jugoistoku Turske. Napominje se da se izbjegavaju javna okupljanja u velikim gradovima - a sad dolazimo i do Cipra, također zemlje gdje hrvatski državljani rado putuju, posebno zbog direktnih linija iz Zagreba; Ministarstvo savjetuje odgodu putovanja, osim onih iz krajnje nužde.
I za kraj Egipat. Također se preporuča izbjegavanje putovanja u određena područja.
Ne preporuča se putovanje na poluotok Sinaj kao niti u pogranično područje uz pojas Gaze
I za kraj, susjedna Srbija je objavila takozvani semafor za putovanja, kojim su države svijeta podijeljene u četiri kategorije - od zelene do crvene - prema procjeni sigurnosnih rizika.
U crvenu kategoriju ulaze zemlje Bliskog istoka i neke zemlje Azije I Afrike. U narančastoj kategoriji nalazi se 28 država za koje vrijedi preporuka "putovanje samo u slučaju krajnje nužde", a jedina europska država na tom popisu je - Hrvatska. Naglasili su da se građane poziva da izbjegavaju javna okupljanja i mjesta gdje se mogu očekivati provokacije, da budu oprezni u komunikaciji te da vode računa o osobnoj i imovinskoj sigurnosti - a poseban sigurnosni rizik, tvrde u srbijanskom ministarstvu, predstavljaju organizirana putovanja, odnosno dolasci sportskih ekipa i kulturnih delegacija u Hrvatsku.
