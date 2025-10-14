Sukob protuvladinih prosvjednika i policije u Bruxellesu: "Vlada oduzima prava radnicima"

Generalni štrajk zahvatio je utorak Belgiju pri čemu je u Bruxellesu došlo do obračuna protuvladinih prosvjednika i policije.
Oko 150.000 ljudi, prema prvim procjenama sindikata, izašlo je na ulice glavnog grada protiveći se vladinim mjerama štednje.
"Vlada oduzima prava radnicima, vraćaju nas u 1950. godinu", rekla je Hini Evelyine Tabus, predstavnica sindikata CNE koji zastupa radnike u distributivnim centrima i trgovinama poput Aldija i Zeemana.
Kaže da će nezaposleni radnici primati novčanu naknadu maksimalno dvije godine, što im je "neprihvatljivo".
Prosvjednici su, ujedinjeni u potpori radnicima i ali i Palestini, marširali blizu glavnog briselskog trga Grand Placea te došli do zgrade Square, gdje se održava Europski tjedan regija i gradova, najveća godišnja konferencija o EU fondovima. Policija ih je ondje zaustavila uslijed čega su na nju bacali limenke piva i druge predmete.
Policija odgovorila suzavcem
Policija je bacila suzavac koji se širio oko zgrade, zbog čega je glavni ulaz na konferenciju privremeno zatvoren.
"Došli smo izraziti nezadovoljstvo vladom koja ukida radnička i studentska prava", kaže 22-godišnji student arhitekture Florian Dony. Požalio se da će ga fakultet koštati 400 eura više.
Obučen u crnu majicu s kapuljačom, te omotan palestinskom maramom, ističe da je došao i izraziti podršku Palestinu u zahtjevu za slobodom.
"Belgijska vlada nije podržala uvođenje sankcija Izraelu zbog ratnih zločina", rekao je.
Centrom Bruxellesa odjekivale su petarde, prosvjednici su palili kontejnere, a čule su se policijske sirene. Policijski helikopter nadlijetao je mjesta prosvjeda.
"Nitko nije ozlijeđen"
"Bacali su na nas razne predmete, ali nitko nije ozlijeđen", rekao je policajac pored zgrade gdje se održava konferencija o EU fondovima. Organizatori su pozvali više stotina okupljenih na konferenciji da ne izlaze i ne idu prema mjestima prosvjeda.
Do nereda je došlo i u drugim dijelovima grada, a policija je izvijestila da je privela više desetaka ljudi zbog vandalizma.
Zračne luke Zaventeem i Chareleroi su u utorak zatvorene, kao i brojne škole i druge ustanove. Promet je otežan jer voze rijetki autobusi, tramvaji i vlakovi podzemna željeznice.
