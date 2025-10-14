Sukob protuvladinih prosvjednika i policije u Bruxellesu: "Vlada oduzima prava radnicima"

Prosvjednici su, ujedinjeni u potpori radnicima i ali i Palestini, marširali blizu glavnog briselskog trga Grand Placea te došli do zgrade Square, gdje se održava Europski tjedan regija i gradova, najveća godišnja konferencija o EU fondovima. Policija ih je ondje zaustavila uslijed čega su na nju bacali limenke piva i druge predmete.