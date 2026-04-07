Talijanski ministar obrane: "Čini se da je ludilo obuzelo svijet. Ne želim ni izgovoriti tu riječ"

Talijanski ministar obrane Guido Crosetto u utorak je upozorio na rizik da bi iranski sukob mogao postati nuklearni.
"Čini se da je ludilo obuzelo svijet", rekao je Crosetto u utorak u parlamentu, ponavljajući izjave iz ranijeg intervjua za Corriere della Sera u kojem je upozorio da "ono što je već tragično može postati još gore".
Njegovi komentari dolaze usred sve ozbiljnijih prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa Iranu, koji Sjedinjene Države i Izrael napadaju od kraja veljače.
"Uzmite u obzir da su ljudska bića poput nas odlučila da su čak i Hirošima i Nagasaki prihvatljivi za okončanje sukoba", rekao je Crosetto za Corriere. "Mi i dalje imamo nuklearno oružje, a oni koji ga nemaju traže ga. Nismo ništa naučili", dodao je, prenosi Politico.
Na pitanje vjeruje li da postoji stvarna nuklearna prijetnja, odgovorio je: "Ne želim ni izgovoriti tu riječ. Rizik je ludilo, a ono što doživljavamo je sukob u kojem svaka akcija zahtijeva reakciju više razine".
Dok je američko-izraelska vojna kampanja ubila brojne iranske vođe i ozbiljno iscrpila kapacitete zemlje za proizvodnju projektila, režim u Teheranu ostaje na vlasti. Iransko zatvaranje Hormuškog tjesnaca kao odmazdu uzrokuje svjetski ekonomski kaos, pojačavajući pritisak na Trumpa da okonča rat.
Pišući na društvenim mrežama u utorak nakon objave intervjua s Crosettom, Trump je poručio: "Cijela civilizacija će večeras umrijeti i nikada se više neće vratiti".
Dužnosnik Svjetske zdravstvene organizacije rekao je u ožujku da se organizacija priprema za nuklearnu katastrofu ako se iranski rat nastavi eskalirati.
Jedan od navedenih ciljeva rata bio je spriječiti Iran da dobije nuklearno oružje. Prema više američkih i izraelskih izvora, taj je cilj postignut.
SAD je jedina zemlja koja je koristila nuklearno oružje, bombardirajući japanske gradove Hirošimu i Nagasaki 1945. tijekom Drugog svjetskog rata. Prema najkonzervativnijim procjenama, u tim je bombardiranjima poginulo više od 100.000 ljudi.
