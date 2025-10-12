Marc Benioff
Tehnološki milijarder nenadano podržao Trumpa: Neka šalje Nacionalnu gardu
Iznenadna podrška tehnološkog milijardera Marca Benioffa Donaldu Trumpu, kao i njegov poziv da se na ulice San Francisca pošalje Nacionalna garda, uzdrmala je lokalne demokrate koji su ga godinama smatrali jednim od svojih najpouzdanijih saveznika.
U intervjuu za The New York Times objavljenom u petak, šef velike softverske tvrtke Salesforce izjavio je kako je "u potpunosti" za raspoređivanje trupa Garde radi suzbijanja kriminala u gradu, piše Politico.
U istom je razgovoru pohvalio Trumpov rad, rekavši da "radi sjajan posao" kao predsjednik. "U potpunosti podržavam predsjednika", potvrdio je Benioff za Times.
Ovaj zaokret u suprotnosti je s njegovim dugogodišnjim velikodušnim donacijama i čvrstom podrškom demokratskim ciljevima, čak i u vrijeme kada su se drugi tehnološki divovi počeli priklanjati Trumpu.
"Šamar u lice San Franciscu"
"Ovo je šamar u lice San Franciscu", poručio je putem društvene mreže X Matt Dorsey, član Gradskog vijeća koji predstavlja centar grada.
Benioff se ovim potezom izravno sukobio s vodećim demokratima u državi, uključujući i bliskog prijatelja, guvernera Gavina Newsoma, čijem je djetetu kum. Upravo je Newsom tužio Trumpovu administraciju zbog raspoređivanja Nacionalne garde u Los Angelesu i tražio od republikanskih guvernera da osude predsjednikove pokušaje federalizacije državnih trupa.
Demokratski čelnici u Kaliforniji i šire smatraju Trumpove domaće vojne intervencije nezakonitim preuzimanjem lokalne kontrole, unatoč predsjednikovim tvrdnjama da su nužne za borbu protiv kriminala. Trump je ranije spomenuo San Francisco kao jedan od gradova pod demokratskom upravom u koje bi mogao poslati vojsku.
Državni senator Scott Wiener, poznat po kritikama na račun Trumpa, prvo je pohvalio Salesforce kao "veliku tvrtku iz San Francisca koja čini toliko dobroga za naš grad", a zatim se osvrnuo na izjave direktora.
"Pozivanje Trumpa da ovamo pošalje Nacionalnu gardu nije jedna od tih dobrih stvari. Upravo suprotno. Niti trebamo niti želimo ilegalnu vojnu okupaciju u San Franciscu", napisao je Wiener.
Benioff tražio više novca za policiju
Ured gradonačelnika Daniela Lurieja, umjerenog demokrata koji izbjegava kritizirati Trumpa, bio je suzdržaniji. U međuvremenu, Benioff je na mreži X zatražio od lokalnih čelnika veća izdvajanja za policiju.
Gradonačelnikov glasnogovornik Charles Lutvak za Politico je izjavio da je javna sigurnost Luriejev "prioritet broj jedan" i naglasio da statistike pokazuju pad kriminala, ne spominjući pritom Benioffa.
Glasnogovornici Salesforcea nisu odmah odgovorili na upite za komentar, dok su uredi guvernera Newsoma i zastupnice Nancy Pelosi, dvoje političkih veterana iz San Francisca, odbili komentirati Benioffove izjave.
"Šah-mat"
Kalifornija je u lipnju također tužila Trumpovu administraciju, tražeći zabranu federalizacije Nacionalne garde za rješavanje prosvjeda. Iako je savezni sudac prvotno blokirao Trumpov potez, prizivni sud je kasnije tu odluku poništio.
S druge strane, dužnosnici Bijele kuće pozdravili su Benioffove komentare. David Sacks, savjetnik Bijele kuće poznat kao Trumpov "kripto car", kratko je na mreži X napisao "Šah-mat".
Glasnogovornica Bijele kuće Abigail Jackson izjavila je za Politico da "nitko ne može poreći izvanredne rezultate predsjednika Trumpa!", no odbila je otkriti planira li Trump zaista poslati gardu u San Francisco.
