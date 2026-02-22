Teroristički napad u Ukrajini: Ubijena policajka, 24 osobe ranjene u eksplozijama bombi

Roman Baluk / REUTERS

Jedna policajka je ubijena, a 24 osobe su ranjene nakon što je nekoliko eksplozivnih uređaja detonirano u Lavovu na zapadu Ukrajine, objavila je policija u nedjelju, u napadu za koji je predsjednik Volodimir Zelenski okrivio Rusiju.

Podijeli

Oglas

"Preliminarno je ustanovljeno da su detonirane improvizirane naprave", objavila je policija na Telegramu.

Gradonačelnik Lavova Andrij Sadovij na Telegramu je incident opisao kao teroristički čin te je rekao da je stradala 23-godišnja policajka. Dvanaest ljudi je i dalje u bolnici, dvije osobe u ozbiljnom stanju, rekao je.

Ministar unutrašnjih poslova Ihor Klimenko rekao je da je jedna žena privedena u sklopu istrage.

Policija je rekla da je do prve eksplozije došlo kad je patrola došla na mjesto provale u trgovinu, dok je do druge eksplozije došlo nešto malo kasnije.

Zelenski, obrativši se putem noćnog video obraćanja, optužio je Rusiju da stoji iza napada i da su napadači regrutirani online. Ukrajinska obavještajna služba vjeruje da će Rusija "nastaviti raditi takve stvari, ozbiljne napade na Ukrajince. Moramo zaštititi ljude", rekao je Zelenski.

Četvrta godišnjica početka invazije na Ukrajinu pada na ovaj tjedan.