Domoljubni milijunaši
Britanski milijunaši od novog premijera traže veće poreze za najbogatije: "Možemo si to priuštiti"
Više od 120 britanskih milijunaša, među kojima su bivši nogometaš Gary Lineker i glazbeni producent Brian Eno, uputilo je otvoreno pismo novom britanskom premijeru Andyju Burnhamu u kojem traže uvođenje većih poreza za najbogatije građane.
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U pismu, koje je organizirala inicijativa Patriotic Millionaires (Domoljubni milijunaši), potpisnici poručuju da mogu podnijeti veće porezno opterećenje te smatraju da bi bogatiji građani trebali dati veći doprinos društvu.
"Možemo si to priuštiti. Ne govorimo o većim porezima za ljude koji svakodnevno rade kako bi zaradili za život, nego za one najbogatije, čiji prihodi proizlaze iz bogatstva koje posjeduju", stoji u pismu, prenosi BBC.
Traže porez na veliko bogatstvo
Inicijativa podržava uvođenje poreza od dva posto na imovinu vrijednu više od 10 milijuna funti. Potpisnici smatraju da bi takva mjera pridonijela smanjenju nejednakosti i omogućila veća ulaganja u javne usluge i razvoj svih dijelova Ujedinjenog Kraljevstva.
"Volimo ovu zemlju i želimo da uspije. No, za uspjeh su potrebna ulaganja, a dio kapitala koji bi mogao pomoći i dalje ostaje neoporezovan", navodi se u pismu.
Među potpisnicima su i redatelj Richard Curtis, autor filma Notting Hill, bivši direktor pekarskog lanca Greggs Ian Gregg, škotska spisateljica Val McDermid te ekonomist i aktivist Gary Stevenson.
Vlada: Tko želi, može platiti više
Glavna tajnica britanskog Ministarstva financija Emma Reynolds pozdravila je inicijativu, ali je naglasila da će se eventualne promjene porezne politike razmatrati tek u sklopu državnog proračuna.
Dodala je kako svi koji žele mogu dobrovoljno uplatiti dodatni novac državnoj riznici, budući da Ministarstvo financija već ima sustav za takve donacije.
Na isti je način reagirala i čelnica oporbenih konzervativaca Kemi Badenoch, poručivši da Garyja Linekera "nitko ne sprječava da odmah uplati više poreza" ako to želi.
Rasprava o porezu na bogatstvo ponovno u fokusu
Pozivi na veće oporezivanje najbogatijih nisu novi, no ponovno su dobili na zamahu nakon dolaska Andyja Burnhama na čelo britanske vlade.
Burnham prije preuzimanja dužnosti nije isključio mogućnost uvođenja poreza na bogatstvo te je poručio da će možda u budućnosti od najimućnijih građana "morati zatražiti nešto veći doprinos".
Autori pisma tvrde da većina britanskih milijunaša podržava veće poreze za najbogatije te poručuju kako je vrijeme za pravedniju raspodjelu bogatstva i veća ulaganja u budućnost zemlje.
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