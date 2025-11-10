Tragedija u New Delhiju: Najmanje osam poginulih u eksploziji automobila

Najmanje osam osoba poginulo je u eksploziji u blizini znamenite Crvene utvrde u gusto naseljenoj četvrti indijskog glavnog grada New Delhija, priopćila je gradska policija.
Lokalni mediji objavili su snimke plamena i dima iz više vozila u ulici u blizini stanice podzemne željeznice u starom dijelu New Delhija.
Eksplodirao je automobil blizu Crvene utvrde, a uzrok se istražuje, rekao je glasnogovornik gradske policije Sanjay Tyagi.
#BREAKING: Just in, massive explosion being reported in New Dehli, India. pic.twitter.com/oR4X6rvPuf— Ironclad (@NavCom24) November 10, 2025
Lokalne televizije izvijestile su o najmanje 11 ozlijeđenih. Vatrogasci i policajci brzo su stigli na mjesto događaja, izvijestio je NDTV kanal.
Zapalilo se najmanje devet vozila, rekao je zamjenik šefa vatrogasne službe u Delhiju, dodajući da su vatrogasne ekipe ugasile požar.
Crvena utvrda, poznata u Indiji kao Lal Qila, utvrda je iz 17. stoljeća iz mogulskog doba koju turisti posjećuju tijekom cijele godine.
