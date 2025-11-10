Oglas

blizu znamenite Crvene utvrde

Tragedija u New Delhiju: Najmanje osam poginulih u eksploziji automobila

Hina
10. stu. 2025. 16:22
New Delhi
ARUN SANKAR / AFP

Najmanje osam osoba poginulo je u eksploziji u blizini znamenite Crvene utvrde u gusto naseljenoj četvrti indijskog glavnog grada New Delhija, priopćila je gradska policija.

Lokalni mediji objavili su snimke plamena i dima iz više vozila u ulici u blizini stanice podzemne željeznice u starom dijelu New Delhija.

Eksplodirao je automobil blizu Crvene utvrde, a uzrok se istražuje, rekao je glasnogovornik gradske policije Sanjay Tyagi.

Lokalne televizije izvijestile su o najmanje 11 ozlijeđenih. Vatrogasci i policajci brzo su stigli na mjesto događaja, izvijestio je NDTV kanal.

Zapalilo se najmanje devet vozila, rekao je zamjenik šefa vatrogasne službe u Delhiju, dodajući da su vatrogasne ekipe ugasile požar.

Crvena utvrda, poznata u Indiji kao Lal Qila, utvrda je iz 17. stoljeća iz mogulskog doba koju turisti posjećuju tijekom cijele godine.

Teme
New Delhi eksplozija eksplozija automobila indija

