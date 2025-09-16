Tri nova slučaja afričke svinjske kuge: Prvi put u općini Trpinja

Tri nova izbijanja afričke svinjske kuge (ASK) potvrđena su u utorak, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.
U Osječko-baranjskoj i Vukovarsko- srijemskoj
Novi slučajevi otkriveni su u naselju Lug u Općini Bilje u Osječko-baranjskoj županiji i to izvan zone ograničenja III, kao i na objektu na području naselja Vera u Općini Trpinja u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
Ondje do sada nije bilo ASK-a.
Jedno izbijanje potvrđeno je ponovno i na području naselja Dalj u Općini Erdut u Osječko-baranjskoj županiji.
Zbog novih izbijanja u naseljima Lug i Vera, izdano je novo rješenje o određivanju zona zašite i nadziranja u obje županije.
Na zaraženim te svim epidemiološki povezanim objektima te u čitavom području obuhvaćenom zonama zaštite i nadziranja, provode se mjere sukladno Delegiranoj uredbi (EU) 2020/687 koje su neophodne za suzbijanje i daljnje sprječavanje širenja ove izrazito opasne zarazne bolesti svinja.
Od početka godine 25 slučanja izbijanja
U Republici Hrvatskoj ukupno je od početka godine potvrđeno 25 izbijanja afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje.
U Osječko-baranjskoj županiji afrička svinjska kuga potvrđena je u Općinama Bilje, Erdut, Jagodnjak i gradu Osijeku na ukupno 16 objekata, a u Vukovarsko-srijemskoj je potvrđeno 9 izbijanja i to u Općinama Gradište, Nijemci, Otok, Stari Jankovci, Štitar i Trpinja.
"Ova nova izbijanja ponovno dokazuju kako virus afričke svinjske kuge na tom području nesmetano cirkulira te predstavlja stalni visoki rizik za sve objekte na kojima se drže svinje", upozorava Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.
Ministarstvo apelira na pridržavanje svih propisanih mjera, praćenje uputa nadležnih tijela i veterinara te kontinuiranu provedbu biosigurnosnih i higijenskih mjera.
Posebnu pažnju treba obratiti na mogući neizravni kontakt s virusom afričke svinjske kuge u okolišu tijekom poljoprivrednih i šumskih radova.
