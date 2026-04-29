Trump savjetnicima savjetovao da se pripreme: Slijedi novi pritisak na Iran

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump kazao je svojim suradnicima da se pripreme za produljenu blokadu Irana, objavio je list The Wall Street Journal (WSJ) u utorak, pozivajući se na američke dužnosnike.
Oglas
U nedavnim sastancima, Trump je odlučio nastaviti pritiskati iransko gospodarstvo i izvoz nafte sprječavanjem brodskog prometa prema i iz njegovih luka, navodi se u izvješću, uz napomenu da smatra kako druge opcije, uključujući nastavak bombardiranja ili odustajanje od sukoba, nose veći rizik od održavanja blokade.
Reuters nije mogao odmah potvrditi navode iz izvješća.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas