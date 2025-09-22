Trump nastavlja borbu s kartelima – uništen brod u međunarodnim vodama, troje mrtvih

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je Pentagon, po njegovom nalogu, izveo napad na brod koji je prevozio narkotike u međunarodnim vodama. U akciji su ubijena tri člana narko kartela, dok američke snage nisu imale gubitke. Napad je izveden u sklopu šire operacije borbe protiv krijumčarenja droge u regiji Južne i Srednje Amerike.
Oglas
Na društvenoj mreži Truth Social, šef Bijele kuće Donald Trump naveo je da je brod bio povezan s terorističkom organizacijom koja se bavi krijumčarenjem droge u zoni Južnog zapovjedništva SAD-a, te da je, po njegovom nalogu, Pentagon izveo napad. U akciji su, kako je istaknuo, ubijena trojica njezinih pripadnika, prenosi RTS.
Prema njegovim riječima, obavještajne službe potvrdile su da je plovilo trgovalo ilegalnim narkoticima, koristeći poznate rute krijumčarenja koje, kako je naveo, ugrožavaju američke građane.
Ipak, Trump nije naveo više detalja o porijeklu broda niti točnu lokaciju napada.
Ovaj napad dogodio se u trenutku pojačanog američkog vojnog prisustva u regiji, uključujući razmještanje pet lovačkih aviona F-35 u Portoriko, kao i slanje dodatnih borbenih letjelica sa stealth tehnologijom, po nalogu administracije.
U zoni Južnog zapovjedništva SAD-a trenutno se nalazi najmanje sedam američkih ratnih brodova, kao i jedna nuklearna podmornica.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas