Trump nastavlja borbu s kartelima – uništen brod u međunarodnim vodama, troje mrtvih

Na društvenoj mreži Truth Social, šef Bijele kuće Donald Trump naveo je da je brod bio povezan s terorističkom organizacijom koja se bavi krijumčarenjem droge u zoni Južnog zapovjedništva SAD-a, te da je, po njegovom nalogu, Pentagon izveo napad. U akciji su, kako je istaknuo, ubijena trojica njezinih pripadnika, prenosi RTS.