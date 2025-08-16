Zelenski ide u SAD, a "Koalicija voljnih" sutra kroji svoj mirovni okvir za Ukrajinu

"Predsjednik Republike sutra će u 15 sati zajedno s premijerom Keirom Starmerom i kancelarom Friedrichom Merzom predsjedati sastankom 'koalicije voljnih' putem videokonferencije, nakon sastanka koji je održan na Aljasci i prije putovanja predsjednika Volodimira Zelenskog u Washington 18. kolovoza", objavila je palača.