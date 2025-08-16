Oglas

SUSRET NA ALJASCI

Trump održao telefonske razgovore sa Zelenskim i čelnicima NATO-a nakon samita

author
Hina
|
16. kol. 2025. 09:05
Donald Trump
ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Američki predsjednik Donald Trump održao je dugi telefonski razgovor s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a potom je razgovarao s čelnicima NATO-a nakon sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, priopćila je Bijela kuća.

Američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin nakon konstruktivnog sastanka nisu otkrili kako riješiti točke prijepora koje sprječavaju mir u Ukrajini, no izrazili su optimizam da se rat može zaustaviti kroz povratak dijalogu i zahvaljujući njihovom dobrom odnosu.

Od susreta Trumpa i Putina na Aljasci i zajedničke konferencije za medije ranije se očekivalo da će rezultirati konkretnim pomacima po pitanju niza točaka oko kojih se uključene strane spore, u najboljem slučaju i prekidom vatre.

Trump je ranije najavljivao da mu je cilj sastanka na Aljasci postići prekid vatre.

Rusija je okupirala petinu ukrajinskog teritorija te ponavlja da Kijev mora prihvatiti stvarnost na terenu, dok Ukrajina i europski saveznici odbacuju davanje teritorijalnih ustupaka.

Američki predsjednik u prvom televizijskom razgovoru nakon susreta s Putinom rekao je da vjeruje da su blizu dogovoru, a ukrajinskog predsjednika savjetovao je da na njega pristane.

Teme
donald trump ukrajina vladimir putin volodimir zelenski

