Tisuće ožalošćenih odjevenih u crveno, bijelo i plavo sudjelovali su na nedjeljnoj komemoraciji za Charlieja Kirka na nogometnom stadionu u Arizoni, gdje su predsjednik Donald Trump, potpredsjednik JD Vance i drugi visoki republikanski dužnosnici odali počast ubijenom desničarskom aktivistu.
Kršćanska rock glazba orila se iz zvučnika, dok su Krikove fotografije bile postavljene na stalke duž prolaza stadiona State Farm u Glendaleu, koji može primiti više od 63.000 ljudi. Gomile ljudi, odjevene u svoju najbolju nedjeljnu odjeću, pristigle su prije zore kako bi ušle na stadion i odale počast Charlieju Kirkeu, koji je ubijen u Uti 10. rujna dok je vodio debatu sa studentima. Veliki priljev vozila zakrčio je okolne ceste, dok je otvorena još jedna dodatna arena u blizini.
Donald Trump, koji se obratio novinarima prije leta u Arizonu, rekao je da se nada da će služba biti "vrijeme zacijeljivanja" te je govorio o utjecaju svoga mladog političkog saveznika, rekavši da je zaslužan za gradnju podrške republikancima preko svoje konzervativne studentske aktivističke skupine Turning Point USA.
"Obavljao je fenomenalan posao, a mladež ga je voljela", rekao je Trump. "Ako se vratite 10 godina unatrag, ta sveučilišta bila su opasna mjesta za konzervativce, a sada su poželjna. Jako poželjna, baš kao i ova zemlja." Sigurnost je bila na visokoj razini, s obzirom na prisutnost Trumpa i nekoliko članova njegova kabineta, kao i zbog političke klime koja je uslijedila nakon Kirkove smrti.
Ljudi su se hladili dok su čekali u redovima da bi prošli kroz detektore metala. Stariji muškarac srušio se te su ga iznijeli iz reda kako bi mu pružili pomoć. Dolazilo je i do povremenih svađa zbog ljudi koji su preskakali redove. Netko je povikao "liberali!" za skupinu koja se pokušala probiti na početak reda.
Velika američka zastava bila je izvješena na obje strane glavne pozornice, koja je bila ukrašena u tamnocrvenu i zlatnu boju. Veliki ekrani prikazivali su fotografije Kirka, uključujući i jednu u kojoj se prigiba da poljubi svoju suprugu Eriku, koja je prošli tjedan izabrana kao izvršna direktorica Turning Pointa.
31-godišnji Kirk ubijen je jednim metkom dok je odgovarao na pitanja publike na kampusu u Uti. 22-godišnji student tehničkog fakulteta optužen je za njegovo ubojstvo, a istražitelji kažu da je u porukama svome romantičnom partneru priznao kako je ubio Kirka jer mu je bilo "dosta njegove mržnje."
