"Obavljao je fenomenalan posao, a mladež ga je voljela", rekao je Trump. "Ako se vratite 10 godina unatrag, ta sveučilišta bila su opasna mjesta za konzervativce, a sada su poželjna. Jako poželjna, baš kao i ova zemlja." Sigurnost je bila na visokoj razini, s obzirom na prisutnost Trumpa i nekoliko članova njegova kabineta, kao i zbog političke klime koja je uslijedila nakon Kirkove smrti.