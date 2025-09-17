Cure novi detalji ubojstva Charlieja Kirka: Tužitelji traže smrtnu kaznu za počinitelja

Tužitelji iz države Utah najavili su u utorak navečer da će tražiti smrtnu kaznu za optuženog ubojicu konzervativnog aktivista Charlieja Kirka i otkrili nove detalje slučaja, uključujući tekstualne poruke u kojima je navodno privatno priznao smrtonosnu pucnjavu.
Oglas
"Dosta mi je njegove mržnje", rekao je 22-godišnji Tyler Robinson svojem sustanaru i ljubavnom partneru odgovarajući na pitanje zašto je počinio ubojstvo, prema transkriptima poruka koje se pripisuju osumnjičeniku u sudskim dokumentima koje su podnijeli tužitelji.
Optužen je da je prošle srijede ispalio hitac iz puške s krova ustrijelivši Kirka u vrat na kampusu Sveučilišta Utah Valley u Oremu, oko 65 kilometara južno od Salt Lake Cityja.
Ured okružnog tužitelja okruga Ute Jeffreyja Graya u utorak je optužio Robinsona za sedam kaznenih točaka, uključujući teško ubojstvo, ometanje pravde zbog uništavanja dokaza i manipuliranje svjedokom jer je tražio od svog cimera da izbriše inkriminirajuće tekstualne poruke.
Neki političari, uključujući američkog predsjednika Donalda Trumpa, pozvali su na smrtnu kaznu u ovom slučaju.
Na konferenciji za novinare, Gray je rekao da je odluku o traženju smrtne kazne donio "neovisno, isključivo na temelju dostupnih dokaza, okolnosti i prirode zločina".
Robinson se prvi put pojavio pred sudom u utorak poslijepodne putem video prijenosa iz zatvora, neobrijan i u uniformi za sprječavanje samoubojstva. Ostao je bezizražajan, ali činilo se da pažljivo sluša dok je sudac čitao optužbe i obavještavao ga da bi se mogao suočiti sa smrtnom kaznom.
Pojačan nadzor
Okrivljenik je progovorio samo jednom, kada je zamoljen da se izjasni kako se zove. Utvrđujući da si Robinson ne može priuštiti odvjetnika, sudac Četvrtog okruga Utaha Tony Graf rekao je da će imenovati odvjetnika prije sljedećeg ročišta, zakazanog za 29. rujna.
U međuvremenu, naređeno mu je da ostane pritvoren bez jamčevine u zatvoru okruga Washington, gdje je, prema glasnogovorniku šerifa, stavljen pod "poseban protokol nadzora" koji uključuje pojačan nadzor.
Kirkovo ubojstvo, zabilježeno u grafičkim video isječcima koji su postali viralni na internetu, izazvalo je osude političkog nasilja u cijelom ideološkom spektru, ali je i pokrenulo val stranačkog okrivljavanja i zabrinutosti da bi ubojstvo moglo izazvati još krvoprolića.
SMS poruke
U sudskim podnescima, tužitelji su istaknuli neke od svojih dokaza protiv Robinsona, koji je bio na slobodi više od 30 sati prije nego što se na kraju predao.
Ubrzo nakon pucnjave, rekli su tužitelji, Robinson je poslao SMS poruku u kojoj je svom sustanaru rekao "prestani raditi, pogledaj ispod moje tipkovnice". Sustanar, kojeg su dužnosnici također opisali kao Robinsonova ljubavnog partnera i transrodnu osobu, zatim je pronašao fizičku poruku od Robinsona u kojoj je pisalo: "Dobio sam priliku skinuti Charlieja Kirka i iskoristit ću je".
Sustanar je zatim u SMS odgovoru pitao Robinsona: "Nisi ti taj koji je to učinio, zar ne????". Robinson je odgovorio: "Jesam, žao mi je", prema transkriptu navodnog dijaloga.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas