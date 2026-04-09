Trump prijeti Iranu: "Ako iz bilo kojeg razloga ne ispune sporazum, tada počinje pucnjava"

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da će američki vojni brodovi i zrakoplovi ostati u području oko Irana te zaprijetio da će SAD ponovno početi "pucati", ako Tehran u potpunosti ne ispuni dogovor postignut s Washingtonom.
"Svi američki brodovi, zrakoplovi i vojno osoblje, uz dodatno streljivo i naoružanje … ostat će na položajima u i oko Irana sve dok se stvarni postignuti sporazum u potpunosti ne bude poštovao”, napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.
"Ako iz bilo kojeg razloga to ne bude slučaj, što je vrlo malo vjerojatno, tada 'počinje pucnjava', veća, bolja i snažnija nego što je itko ikada prije vidio", dodao je.
Iran je ranije u srijedu izjavio da bi bilo "nerazumno" nastaviti pregovore o postizanju trajnog mirovnog sporazuma sa Sjedinjenim Državama nakon što je Izrael izveo dosad najteže napade na Libanon, pri čemu su poginule stotine ljudi.
Trump tvrdi da je Iran pristao prestati obogaćivati uran, dok je predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf rekao da Iran prema uvjetima primirja smije nastaviti s obogaćivanjem urana.
"To je dogovoreno još davno i unatoč svoj lažnoj retorici koja tvrdi suprotno - nema nuklearnog oružja i Hormuški tjesnac bit će otvoren i siguran", dodao je Trump u svojoj kasnovečernjoj objavi na Truth Socialu.
