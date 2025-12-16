Trump tuži BBC. Oglasio se ured britanskog premijera

Ured britanskog premijera Keira Starmera u utorak je rekao da je bilo kakav pravni postupak protiv BBC-ja stvar te medijske kuće, naglasivši da vlada podupire njegovu neovisnost, nakon tužbe američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Oglas
Trump je u ponedjeljak tužio BBC za odštetu do 10 milijardi dolara zbog montiranih isječaka govora zbog kojih je izgledalo da je usmjerio pristaše da navale na američki Kapitol, otvarajući međunarodnu frontu u svojoj borbi protiv medijskog izvještavanja koje smatra neistinitim ili nepoštenim.
„Svaka pravna akcija je stvar samog BBC-a. Jasno su dali do znanja da ne postoji slučaj u širem smislu klevete ili uvrede, ali to je na njima i njihovim pravnim timovima da se angažiraju“, rekao je novinarima glasnogovornik Starmera.
„Uvijek ćemo braniti načelo snažnog, neovisnog BBC-a kao pouzdane, vjerodostojne nacionalne televizije koja izvještava bez straha ili favoriziranja. Ali kao što smo također dosljedno govorili, od vitalne je važnosti da djeluju kako bi održali povjerenje, brzo ispravljajući pogreške kada se dogode.“
Trump je optužio britansku javnu televiziju za klevetu spajanjem dijelova govora od 6. siječnja 2021., zbog dijela u kojem je rekao pristašama da marširaju na Kapitol, i drugog u kojem je rekao "borite se do kraja". Izostavljen je dio u kojem je pozivao na mirne prosvjede.
BBC se ispričao Trumpu, priznao pogrešku u procjeni i priznao da je montirani isječak ostavio pogrešan dojam da je izravno pozvao na nasilno djelovanje. Međutim, nema pravne osnove za tužbu, tvrde.
Glasnogovornik Trumpova pravnog tima rekao je u izjavi da BBC "ima dug obrazac obmanjivanja svoje publike u izvještavanju o predsjedniku Trumpu, sve u službi vlastite ljevičarske političke agende".
Spor oko isječka, prikazanog u BBC-jevoj dokumentarnoj emisiji "Panorama" neposredno prije predsjedničkih izbora 2024., izazvao je krizu i doveo do ostavki dvoje najviših dužnosnika BBC-a.
Trumpovi odvjetnici kažu da mu je BBC nanio golemu reputacijsku i financijsku štetu. Emisija nije prikazivana u Sjedinjenim Državama.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas