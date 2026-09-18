EU Uredbom o pošiljkama otpada ograničava izvoz određenih vrsta otpada u zemlje izvan EU-a kako bi se spriječilo onečišćenje. Prema pravilima, Bruxelles može zaustaviti izvoz u zemlje OECD-a koje ne mogu dokazati da se otpad ondje obrađuje na način koji je prihvatljiv za okoliš.