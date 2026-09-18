zaoštrena pravila
Turska je najveće odredište europskog plastičnog otpada, sad joj prijeti zabrana
Europska komisija mogla bi zabraniti izvoz plastičnog otpada u Tursku ako ta zemlja ne poduzme odgovarajuće mjere kako bi riješila probleme onečišćenja i zaštite okoliša, doznaje Politico od dužnosnika Europske komisije.
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Upozorenje stiže nakon procjene Komisije koja je pokazala dokaze o šteti za okoliš povezanoj s načinom na koji Turska postupa s plastičnim otpadom iz Europske unije. Takva praksa mogla bi biti protivna pravilima EU-a.
"Ako vlasti ne daju odgovarajući odgovor ili ne poduzmu mjere, Komisija bi mogla pokrenuti postupak za obustavu izvoza plastičnog otpada u Tursku", rekao je dužnosnik Komisije, piše Politico.
Ipak, u samoj procjeni, datiranoj 1. rujna, preporučuje se da se izvoz zasad nastavi, dok bi Bruxelles s turskim vlastima trebao pokušati riješiti uočene probleme.
Turska prima goleme količine europskog otpada
Turska je daleko najveće odredište za izvoz otpada iz EU-a. Prošle je godine iz država članica uvezla oko 510.000 tona plastičnog otpada, što odgovara količini od približno 25 milijardi plastičnih boca od pola litre.
Time je Turska primila oko 70 posto plastičnog otpada koji EU izvozi u zemlje članice OECD-a te 36 posto ukupnog izvezenog plastičnog otpada.
No, prema procjeni Komisije, samo se oko 10 posto plastičnog otpada u Turskoj reciklira. Velik dio završava na odlagalištima, nepravilno se zbrinjava ili dospijeva u okoliš.
Dužnosnik Komisije rekao je da izvješće ukazuje na „nekoliko slučajeva“ nepravilnog gospodarenja plastikom, koji stvaraju "ozbiljne probleme onečišćenja".
Nova pravila mogla bi dodatno povećati pritisak
EU Uredbom o pošiljkama otpada ograničava izvoz određenih vrsta otpada u zemlje izvan EU-a kako bi se spriječilo onečišćenje. Prema pravilima, Bruxelles može zaustaviti izvoz u zemlje OECD-a koje ne mogu dokazati da se otpad ondje obrađuje na način koji je prihvatljiv za okoliš.
Posebna procjena odnosi se upravo na Tursku jer je ona najveći uvoznik europskog otpada. Komisija mora utvrditi mogu li zemlje OECD-a koje primaju velike količine plastičnog otpada njime upravljati bez značajnog rizika za okoliš i zdravlje ljudi.
Dodatni pritisak dolazi zbog novih pravila prema kojima će izvoz plastičnog otpada u zemlje koje nisu članice OECD-a općenito biti zabranjen od 21. studenoga.
To bi, upozoravaju u Komisiji, moglo preusmjeriti još veće količine otpada prema zemljama OECD-a, uključujući Tursku. Zbog toga Bruxelles želi dodatno pojačati suradnju s Ankarom kako bi se spriječili novi problemi.
Zemlje izvan OECD-a koje dokažu da mogu održivo i odgovorno upravljati otpadom mogu zatražiti izuzeće od zabrane. Popis zemalja koje su podnijele zahtjev za izuzeće trebao bi biti objavljen uskoro, a Komisija ga mora konačno usvojiti do studenoga.
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