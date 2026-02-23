Tužitelji ICC-a: Duterte je bio "ključan" u ubojstvima tisuća ljudi

"Nadam se, i prilično sam uvjerena, da će se optužbe za ubojstvo i pokušaj ubojstva potvrditi“ i da će se Duterteova krivnja u konačnici dokazati, rekla je za Reuters ispred sudske zgrade Cristina Palabay, djelatnica saveza za ljudska prava Karapatan. Duterte (80) neće biti prisutan na saslušanjima, jer je njegova obrana rekla da zbog kognitivnog propadanja neće moći razumjeti postupak.