Tužitelji ICC-a: Duterte je bio "ključan" u ubojstvima tisuća ljudi

Bivši filipinski predsjednik Rodrigo Duterte bio je "ključan" u ubojstvima tisuća ljudi tijekom svoje vladavine, rekli su u ponedjeljak tužitelji Međunarodnog kaznenog suda (ICC), zatraživši da se optužnica potvrdi kako bi se suđenje moglo održati.
Tužitelji suda za ratne zločine sa sjedištem u Haagu terete Dutertea po tri točke optužnice za ubojstva kao zločin protiv čovječnosti, uključujući desetke žrtava za koje tužitelji kažu da su samo djelić stvarnog broja ubijenih u njegovu obračunu s navodnim korisnicima droga i kriminalcima.
"Duterteov takozvani rat protiv droga rezultirao je ubojstvima tisuća civila, a mnoge od tih žrtava bila su djeca“, rekao je tužitelj Mame Niang na otvaranju predraspravnog ročišta namijenjenog potvrđivanju optužnice.
"Gospodin Duterte mora biti pozvan na odgovornost i ovaj slučaj treba biti potvrđen za suđenje“, rekao je.
Prema pravilima Međunarodnog kaznenog suda, suci će morati potvrditi optužnicu prije nego što slučaj krene na suđenje. Duterte je bio predsjednik Filipina od 2016. do 2022. godine, a uhićen je i odveden u Haag prošlog ožujka.
Prema tužiteljima, Duterte je stvorio, financirao i naoružavao eskadrone smrti kako bi ciljali i ubijali navodne prodavače i korisnike narkotika.
Duterte je dugo ustrajao na tome da je policiji naredio da ubija samo u samoobrani i uvijek je branio represivne akcije policije. "Gospodin Duterte odigrao je ključnu ulogu u počinjenju optužbi za zločine. Njegov doprinos bio je ključan, jer je bio u samom središtu plana neutralizacije navodnih kriminalaca, uključujući i ubojstva", rekao je Niang.
Okupljeni Duterteovi protivnici
Duterteovi protivnici okupili su se ispred zgrade suda, skandirajući "Dutertea na odgovornost!" na tagaloškom jeziku.
"Nadam se, i prilično sam uvjerena, da će se optužbe za ubojstvo i pokušaj ubojstva potvrditi“ i da će se Duterteova krivnja u konačnici dokazati, rekla je za Reuters ispred sudske zgrade Cristina Palabay, djelatnica saveza za ljudska prava Karapatan. Duterte (80) neće biti prisutan na saslušanjima, jer je njegova obrana rekla da zbog kognitivnog propadanja neće moći razumjeti postupak.
"Za nas je to kukavičluk“, rekla je Sheerah Escudero, čiji je brat ubijen tijekom rata protiv droge. „Znamo da Duterte neće moći izbjeći odgovornost.“
Nakon što saslušanja završe u petak, sucima će trebati do 60 dana da odluče postoji li dovoljno dokaza za pokretanje suđenja.
