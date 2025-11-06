U Južnoj Koreji se srušila velika konstrukcija u elektrani: Sedam osoba ostalo zarobljeno

Vlasti u Južnoj Koreji strahuju da je sedam osoba stalo zarobljeno u četvrtak nakon što se srušila velika konstrukcija u elektrani u gradu Ulsanu, izvijestila je novinska agencija Yonhap.
Okružni vatrogasni dužnosnik nije mogao odmah potvrditi broj nestalih. Ranije su Yonhap i drugi mediji izvijestili o šestero nestalih i dvije spašene osobe.
Južnokorejski mediji objavili su fotografiju na kojoj se vidi uništena i prevrnuta masivna čelična konstrukcija u jugoistočnom gradu Ulsanu.
Spasilačka operacija je u tijeku.
A large structure at a power plant in Ulsan collapsed on Thursday afternoon and rescue operators continue to search for six people still believed to be trapped.https://t.co/Gj38e0mzfc— The Korea Herald 코리아헤럴드 (@TheKoreaHerald) November 6, 2025
Incident se dogodio u podružnici državne komunalne tvrtke East-West Power Co, rekli su dužnosnici a prenio je Yonhap.
Detalji o uzroku nesreće i stanju zarobljenih radnika trenutno nisu poznati.
