U Južnoj Koreji se srušila velika konstrukcija u elektrani: Sedam osoba ostalo zarobljeno

YONHAP NEWS AGENCY/via REUTERS

Vlasti u Južnoj Koreji strahuju da je sedam osoba stalo zarobljeno u četvrtak nakon što se srušila velika konstrukcija u elektrani u gradu Ulsanu, izvijestila je novinska agencija Yonhap.

Podijeli

Oglas

Okružni vatrogasni dužnosnik nije mogao odmah potvrditi broj nestalih. Ranije su Yonhap i drugi mediji izvijestili o šestero nestalih i dvije spašene osobe.

Južnokorejski mediji objavili su fotografiju na kojoj se vidi uništena i prevrnuta masivna čelična konstrukcija u jugoistočnom gradu Ulsanu.

Spasilačka operacija je u tijeku.

A large structure at a power plant in Ulsan collapsed on Thursday afternoon and rescue operators continue to search for six people still believed to be trapped.https://t.co/Gj38e0mzfc — The Korea Herald 코리아헤럴드 (@TheKoreaHerald) November 6, 2025

Incident se dogodio u podružnici državne komunalne tvrtke East-West Power Co, rekli su dužnosnici a prenio je Yonhap.

Detalji o uzroku nesreće i stanju zarobljenih radnika trenutno nisu poznati.