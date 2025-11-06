Oglas

Spasilačka operacija u tijeku

U Južnoj Koreji se srušila velika konstrukcija u elektrani: Sedam osoba ostalo zarobljeno

Hina
06. stu. 2025. 08:19
YONHAP NEWS AGENCY/via REUTERS

Vlasti u Južnoj Koreji strahuju da je sedam osoba stalo zarobljeno u četvrtak nakon što se srušila velika konstrukcija u elektrani u gradu Ulsanu, izvijestila je novinska agencija Yonhap.

Okružni vatrogasni dužnosnik nije mogao odmah potvrditi broj nestalih. Ranije su Yonhap i drugi mediji izvijestili o šestero nestalih i dvije spašene osobe.

Južnokorejski mediji objavili su fotografiju na kojoj se vidi uništena i prevrnuta masivna čelična konstrukcija u jugoistočnom gradu Ulsanu.

Spasilačka operacija je u tijeku.

Incident se dogodio u podružnici državne komunalne tvrtke East-West Power Co,  rekli su dužnosnici a prenio je Yonhap.

Detalji o uzroku nesreće i stanju zarobljenih radnika trenutno nisu poznati. 

Južna Koreja elektrana

