Oglas

"samo na papiru"

U Pojasu Gaze pronađeno najmanje 500 tijela od prekida vatre

author
N1 Info
|
02. stu. 2025. 18:06
FILE PHOTO: Palestinians search for casualties at the site of Israeli strikes on houses in Jabalia refugee camp in the northern Gaza Strip, October 31, 2023. REUTERS/Anas al-Shareef/File Photo
REUTERS/Anas al-Shareef

Ministarstvo zdravstva u Gazi objavilo je da su tijela 500 Palestinaca izvučena iz ruševina otkako je izraelski napad navodno obustavljen pod američkim posredstvom.

Oglas

Ministarstvo zdravstvo: Ubijeno najmanje 226 Palestinaca

Ministarstvo je također potvrdilo da su izraelske snage nastavile s napadima, pri čemu je ubijeno najmanje 236 Palestinaca, a više od 600 ranjeno otkako je primirje stupilo na snagu.

Palestinci to opisuju kao „prekid vatre samo na papiru“.

Izraelski napad u Gazi ubio jednog civila, Netanyahu obećava „eliminirati“ Hamas

Izraelski zračni napad u nedjelju je ubio jednog Palestinca u Pojasu Gaze, priopćile su palestinske zdravstvene vlasti, a prenosi Middle East Eye.

Bolnica Al-Ahli izvijestila je da je jedan muškarac poginuo u napadu blizu tržnice povrća u četvrti Šudžaja u gradu Gaza. Njegov identitet zasad nije poznat.

U međuvremenu, izraelska vojska priopćila je u subotu da su njihove trupe napadnute od strane boraca u Gazi.

Netanyahu: "Džepovi Hamasa pod kontrolom Izraela"

Hamas nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar. U odvojenom priopćenju naveo je niz izraelskih kršenja primirja dogovorenog u listopadu, koja su, prema njihovim navodima, ubila više od 200 ljudi.

S druge strane, izraelska vojska je izvijestila da su tri izraelska vojnika poginula u sukobima s palestinskim borcima tijekom istog razdoblja.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u nedjelju da će Izrael odgovoriti na svaki pokušaj napada na svoje vojnike u Gazi.

„Još uvijek postoje džepovi Hamasa u područjima pod našom kontrolom u Gazi i sustavno ih eliminiramo,“ rekao je Netanyahu.

Hamas je pak poručio da Sjedinjene Države ne čine dovoljno kako bi osigurale da Izrael poštuje sporazum o prekidu vatre.

Teme
benjamin netanyahu gaza izrael palestina primirje u gazi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ