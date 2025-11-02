U Pojasu Gaze pronađeno najmanje 500 tijela od prekida vatre

Ministarstvo zdravstva u Gazi objavilo je da su tijela 500 Palestinaca izvučena iz ruševina otkako je izraelski napad navodno obustavljen pod američkim posredstvom.
Ministarstvo zdravstvo: Ubijeno najmanje 226 Palestinaca
Ministarstvo je također potvrdilo da su izraelske snage nastavile s napadima, pri čemu je ubijeno najmanje 236 Palestinaca, a više od 600 ranjeno otkako je primirje stupilo na snagu.
Palestinci to opisuju kao „prekid vatre samo na papiru“.
Izraelski napad u Gazi ubio jednog civila, Netanyahu obećava „eliminirati“ Hamas
Izraelski zračni napad u nedjelju je ubio jednog Palestinca u Pojasu Gaze, priopćile su palestinske zdravstvene vlasti, a prenosi Middle East Eye.
On this day, 108 years ago, at the stroke of a colonial pen, the 67 word Balfour Declaration was issued promising our land away, reducing our existence to “non-Jewish communities”, and triggering the ethnic cleansing of Palestine and the ongoing Nakba and dispossession of the… pic.twitter.com/mi3Hf61wBs— State of Palestine (@Palestine_UN) November 2, 2025
Bolnica Al-Ahli izvijestila je da je jedan muškarac poginuo u napadu blizu tržnice povrća u četvrti Šudžaja u gradu Gaza. Njegov identitet zasad nije poznat.
U međuvremenu, izraelska vojska priopćila je u subotu da su njihove trupe napadnute od strane boraca u Gazi.
Netanyahu: "Džepovi Hamasa pod kontrolom Izraela"
Hamas nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar. U odvojenom priopćenju naveo je niz izraelskih kršenja primirja dogovorenog u listopadu, koja su, prema njihovim navodima, ubila više od 200 ljudi.
S druge strane, izraelska vojska je izvijestila da su tri izraelska vojnika poginula u sukobima s palestinskim borcima tijekom istog razdoblja.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u nedjelju da će Izrael odgovoriti na svaki pokušaj napada na svoje vojnike u Gazi.
„Još uvijek postoje džepovi Hamasa u područjima pod našom kontrolom u Gazi i sustavno ih eliminiramo,“ rekao je Netanyahu.
Hamas je pak poručio da Sjedinjene Države ne čine dovoljno kako bi osigurale da Izrael poštuje sporazum o prekidu vatre.
