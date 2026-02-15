Oglas

German Galuščenko

Uhićen bivši ukrajinski ministar

Hina
15. velj. 2026. 13:49
German Galuščenko
JUSTIN TALLIS / POOL / AFP

Bivši ukrajinski ministar energetike German Galuščenko, koji je smijenjen zbog sumnje na korupciju, uhićen je pri pokušaju napuštanja zemlje, izvijestile su u nedjelju kijevske vlasti odgovorne za borbu protiv korupcije.

Istrage o opsežnom slučaju podmićivanja su u tijeku, objavili su Specijalizirani ured tužitelja za borbu protiv korupcije (SAP) i Nacionalni ured za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) na svojim Telegram kanalima.

U studenome su ukrajinski istražitelji za borbu protiv korupcije iznijeli optužbe o skupini navodno korumpiranih državnih dužnosnika unutar kruga predsjednika Volodimira Zelenskog.

Navodno su pronevjerili novac državne tvrtke Ernergoatom, koji je zapravo bio namijenjen za izgradnju građevina oko energetskih objekata radi zaštite od neprijateljskih zračnih napada.

Galuščenko je zbog optužbi morao odstupiti s mjesta ministra energetike.

Timur Mindich, bliski saveznik predsjednika Zelenskog, ranije je uspio pobjeći.

Predsjednik je potom obavio rekonstrukciju vlade i smijenio utjecajnog šefa svojega kabineta, Andrija Jermaka.

Teme
German Galuščenko Uhićenje Ukrajina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

