kod Kupjanska
Ukrajinci izveli nevjerojatnu operaciju: Prevalili 15 kilometara pod zemljom i iznenadili Ruse
Ukrajinske snage iskoristile su taktiku kojom su se ranije služile ruske postrojbe te su se u pomno planiranoj operaciji infiltrirale na neprijateljske položaje kod Kupjanska, nanijevši ruskim snagama znatne gubitke i ojačavši ukrajinske položaje na tom području.
Više od 15 kilometara kroz podzemne plinovode, ispod bojišta na sjeveroistoku Ukrajine. Upravo su tom neobičnom rutom ukrajinski vojnici napredovali tijekom odvažne operacije kod Kupjanska u Harkivskoj oblasti, okrenuvši protiv ruskih snaga taktiku kojom su se one ranije koristile.
Operacija kodnog naziva "Veles” uključivala je infiltraciju ukrajinskih vojnika na ruske položaje kroz podzemnu infrastrukturu plinovoda. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u utorak je otkrio da je tijekom operacije ubijeno više od 100 ruskih vojnika, dok ih je više od 30 zarobljeno.
Our important operation in the Kupiansk sector. Mykhailo Drapatyi, Ihor Obolenskyi, and Pavlo Palisa reported on the initial results and progress of Operation Veles, carried out by the Khartiia 2nd Corps of the National Guard of Ukraine. More than 100 Russian occupiers have… pic.twitter.com/tt57xGgbrc— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 27, 2026
Operaciju je proveo 2. korpus Nacionalne garde „Hartija”, u suradnji s drugim ukrajinskim postrojbama. Kombinirali su napredovanje pod zemljom s istodobnim napadima na površini i koordiniranim udarima dronovima.
"Podzemno napredovanje premašilo je 15 kilometara”, izjavio je Zelenski u utorak, nakon što su ga visoki vojni dužnosnici izvijestili o prvim rezultatima i napretku operacije.
Podzemna ruta uključivala je i plinovod promjera svega 1,2 metra, zbog čega su se ukrajinski vojnici morali probijati kroz iznimno skučen prostor dok su napredovali prema ruskim položajima.
Prema izvoru iz korpusa „Hartija”, na koji se poziva Ukrajinska pravda, ukrajinski vojnici borili su se i unutar samog plinovoda, napredujući nekoliko kilometara kroz uski prolaz i pritom se sukobljavajući s ruskim vojnicima.
Boots under ground!— Khartiia Corps in English (@khartiia_eng) October 22, 2026
Asymmetric breakthrough in the Kharkiv Region: Khartiia Corps conducts the subterranean counteroffensive Operation VELES, advancing 15 km underground.
Corps Commander General Ihor Obolenskyi explains a unique operation. pic.twitter.com/qRQ93kckpK
Operacija je zahtijevala opsežne pripreme, uključujući obuku za borbu u skučenim prostorima te razvoj posebnih tehnoloških rješenja za navigaciju, komunikaciju i održavanje osnovnih životnih uvjeta.
Ukrajinci iskoristili rusku taktiku
No ono što operaciju „Veles” čini posebno zanimljivom jest činjenica da ta taktika nije nova. Prvi su je koristili Rusi.
U rujnu 2025. ukrajinska skupina za praćenje stanja na bojištu DeepState izvijestila je da su ruski vojnici koristili plinovod ispod rijeke Oskil kako bi se infiltrirali na ukrajinske položaje kod Kupjanska, zaobilazeći uobičajene obrambene linije.
Podzemna ruta omogućila je ruskim snagama da dođu do teritorija pod ukrajinskom kontrolom bez izlaganja na otvorenom terenu, što je predstavljalo velik izazov za ukrajinske branitelje.
Sada su ukrajinske snage tu ranjivost pretvorile u vlastitu prednost.
"Rusi su već pokušavali koristiti podzemne plinovode kako bi se kretali kroz naše položaje i pokretali napadne operacije”, rekao je Zelenski.
"Ukrajinski vojnici uspješno su preuzeli tu taktiku, modernizirali je i učinili znatno sofisticiranijom i tehnološki naprednijom.”
Drugi korpus „Hartija” prvi je put otkrio pojedinosti operacije „Veles” 22. listopada, navodeći da je njome osujećen ruski pokušaj infiltracije na ukrajinske položaje oko Kupjanska.
When the battlefield became transparent, the war went underground.— Khartiia Corps in English (@khartiia_eng) October 21, 2026
Khartiia Corps, together with other Defense Forces units, is conducting the underground Operation VELES, and for the first time, we can show the work of our brothers-in-arms in this new dimension of warfare.
“We… pic.twitter.com/Af3RqgSIr8
Kombiniranjem podzemnih manevara s napadima na površini ukrajinske snage nastojale su spriječiti ruske vojnike da nastave koristiti mrežu plinovoda kako bi dospjeli u pozadinu ukrajinskih obrambenih položaja.
Strateška važnost operacije kod Kupjanska
Operacija ima šire značenje za bitku oko Kupjanska, strateški važnog grada na sjeveroistoku Ukrajine koji je i dalje jedna od glavnih meta ruskih ofenzivnih operacija.
U svom večernjem obraćanju Zelenski je predstavio „Veles” kao treću veliku ukrajinsku vojnu operaciju ove godine, nakon dviju ranijih kampanja tijekom kojih su, prema njegovim riječima, oslobođena znatna područja koja su bila pod ruskom kontrolom.
Prvu operaciju provele su ukrajinske zračno-desantne snage na Oleksandrivskom pravcu, koji obuhvaća dijelove Dnjipropetrovske, Donecke i Zaporiške oblasti. Prema riječima ukrajinskog predsjednika, oslobođeno je više od 800 četvornih kilometara teritorija.
Druga operacija, kodnog naziva „Vivaldi”, provedena je u Doneckoj oblasti, gdje su, kako tvrdi Zelenski, ukrajinske snage oslobodile više od 200 četvornih kilometara na područjima na kojima su ruske postrojbe prethodno izvodile učestale napade.
Operacija „Veles”, istaknuo je, dodatno učvršćuje ukrajinske položaje kod Kupjanska i pokazuje da Moskva nije uspjela ostvariti ciljeve koje je postavilo njezino političko vodstvo.
"Štitimo živote naših ljudi, nanosimo gubitke okupatorima i ostvarujemo svoje ciljeve na kupjanskom pravcu”, poručio je Zelenski.
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