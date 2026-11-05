VIDEO / Par umirovljenika osam godina prosvjeduje protiv Trumpa: "Okrutan je i šteti našoj zemlji"

"Volim informirati ljude o osnovnim stvarima. Čini se da je to potrebno. Ne mogu ovdje iznijeti manifest o svim nepravdama kojima sam svjedočio i svemu na što bih se mogao požaliti, ali mogu podsjetiti ljude da u ovoj zemlji, kao i u cijelom svijetu, postoje temeljne vrijednosti i da su one i dalje važne", poručio je.