ISPRED BIJELE KUĆE
VIDEO / Par umirovljenika osam godina prosvjeduje protiv Trumpa: "Okrutan je i šteti našoj zemlji"
Dok se u Sjedinjenim Američkim Državama još zbrajaju političke posljedice međuizbora na kojima su demokrati osvojili većinu u oba doma Kongresa, ispred Bijele kuće u Washingtonu dvoje umirovljenika nastavlja svoj osmogodišnji prosvjed protiv predsjednika Donalda Trumpa.
Marty i Rosie poručuju da izborni rezultati predstavljaju važan korak, ali upozoravaju da promjena odnosa snaga u Kongresu ne znači i kraj problema s kojima se zemlja suočava.
Marty već osam godina dolazi pred Bijelu kuću kako bi prolaznike i posjetitelje podsjetio na temeljne vrijednosti američkog društva za koje smatra da su posljednjih godina zanemarene.
"Vrlo sam frustriran Amerikanac. Frustriran sam smjerom u kojem je ova zemlja krenula i onime što pokušava učiniti trenutačni stanovnik Bijele kuće. Zato sam prije osam godina počeo dolaziti ovamo s jednostavnom porukom. U mirovini sam pa imam vremena za to", rekao je Marty napoj Nini Kljenak, koja je u Washingtonu.
Objašnjava da svojim prosvjedom ne pokušava iznijeti sve političke i društvene probleme koje vidi u zemlji, nego podsjetiti građane na vrijednosti koje smatra univerzalnima.
"Volim informirati ljude o osnovnim stvarima. Čini se da je to potrebno. Ne mogu ovdje iznijeti manifest o svim nepravdama kojima sam svjedočio i svemu na što bih se mogao požaliti, ali mogu podsjetiti ljude da u ovoj zemlji, kao i u cijelom svijetu, postoje temeljne vrijednosti i da su one i dalje važne", poručio je.
"Američki narod je progovorio"
I Rosie posebno ističe rezultate izbora, na kojima su demokrati, preuzeli kontrolu nad Zastupničkim domom i Senatom. Smatra da su birači time poslali jasnu poruku Trumpovoj administraciji.
"Utorak je bio prekrasan dan. Ljudi su rekli: 'Dosta je bilo.' Hvala Bogu da jesu jer bismo, da nisu, doista išli prema diktaturi. Ali američki narod je progovorio i rekao da je dosta", izjavila je Rosie.
Ipak, upozorava da izborna pobjeda demokrata neće automatski donijeti promjene. Novi saziv Kongresa preuzet će dužnost tek u siječnju, a Trump će i nakon toga zadržati predsjedničke ovlasti, uključujući pravo veta na zakone koje Kongres usvoji.
"Iako se to dogodilo, još se mnogo toga mora promijeniti. Demokrati neće preuzeti oba doma Kongresa do siječnja, a mnogo toga može se dogoditi i nakon toga. On ima pravo veta. Godinama već imamo čovjeka koji je nevjerojatno okrutan i koji je na toliko načina naštetio ovoj zemlji", smatra Rosie.
Osim što prosvjeduje s transparentom, Rosie ispred Bijele kuće ostavlja i vrpce kao simbol otpora Trumpovoj politici. Kaže da ih netko povremeno uklanja, ali ona uporno postavlja nove.
"Dok stojim vani sa svojim transparentom, postavljam i te vrpce kako bi ostale ondje kada mene nema. Uklanjaju ih, ali ja postavljam nove. Nadamo se da će ljudi vidjeti da je otpora bilo", poručila je.
Za Martyja i Rosie izborni rezultati predstavljaju razlog za optimizam, ali ne i povod za prestanak prosvjeda. Njihova je poruka da demokrati sada moraju opravdati povjerenje birača, dok građani, bez obzira na to tko ima većinu u Kongresu, ne smiju prestati upozoravati na ono što smatraju ugrožavanjem temeljnih demokratskih vrijednosti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare