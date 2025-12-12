Ubojica Charlieja Kirka se prvi put pojavio na sudu. Evo kako je reagirao prema članovima Kirkove obitelji

Optuženik se suočava s više optužbi, uključujući teško ubojstvo, te bi se, ako bude proglašen krivim, mogao suočiti sa smrtnom kaznom. Još nije iznio obranu.
Muškarac optužen za ubojstvo konzervativnog aktivista Charlieja Kirka na kampusu u Utahu u rujnu imao je svoje prvo osobno pojavljivanje pred sudom, dok je sudac razmatrao opseg medijskog pristupa tom visokoprofilnom slučaju.
Odvjetnici Tylera Robinsona (22) i Ureda šerifa okruga Utah zatražili su od suca zabranu kamera u sudnici, izražavajući zabrinutost da bi medijsko izvještavanje moglo ugroziti pravo na pošteno suđenje.
Kirkova udovica i koalicija nacionalnih i lokalnih medijskih organizacija zalagali su se za transparentnost, a sudac je u četvrtak pristao dopustiti kamere u sudnici.
Optuženik se suočava s više optužbi, uključujući teško ubojstvo, te bi se, ako bude proglašen krivim, mogao suočiti sa smrtnom kaznom. Još nije iznio obranu, piše BBC.
Sam se predao vlastima nakon opsežne potrage koja je uslijedila nakon Kirkova ubojstva na događaju na otvorenom na Sveučilištu Utah Valley. U četvrtak je optuženi stigao na sud s lisicama na zapešćima i okovima na gležnjevima.
Nosio je košulju, kravatu i hlače te se smiješio članovima obitelji koji su sjedili u prvom redu sudnice, navodi američki medijski partner BBC-ja, CBS. S njim su na sudu bili njegova majka, otac i brat.
Koalicija nacionalnih i lokalnih medijskih organizacija želi zadržati medijski pristup slučaju, pozivajući se na transparentnost i dostupnost javnosti.
Zalažu se i za objavu snimke i transkripta ročišta održanog u listopadu u okviru ovog slučaja.
Kirkova udovica, Erika Kirk, koja se bori protiv teorija zavjere o smrti svoga supruga, također je zatražila transparentnost u postupku. Prošlog je mjeseca na Fox Newsu rekla: "Zaslužujemo da ondje budu kamere.“
Dio ročišta u četvrtak bio je posvećen razmatranju audiozapisa i transkripta ročišta iz listopada koje je bilo zatvoreno za javnost. Sudac još uvijek razmatra to pitanje.
Prema navodima dužnosnika, optuženik je priznao zločin svome ocu, koji ga je prepoznao na snimkama koje su objavile vlasti te ga je na kraju nagovorio da se preda.
