VIDEO / Povlačenje IDF-a iz dijelova Gaze nakon što je Tel Aviv odobrio sporazum

Izraelska vojska (IDF) objavila je snimku povlačenja iz Pojasa Gaze u skladu sa sporazumom o okončanju rata u Gazi koji je stupio na snagu nakon što ga je odobrio sastanak kabineta pod vodstvom Benjamina Netanyahua.
"Držite se podalje"
Snimka objavljena danas prikazuje veliki konvoj oklopnih vozila koji napušta svoje prethodne položaje nakon što su odigrali ključnu ulogu u invaziji u kojem je ubijeno više od 67.000 Palestinaca, uključujući 20.000 djece.
Mehanizam civilne obrane u Gazi jutros je pozvao stanovnike da se drže podalje od područja gdje su izraelske snage stacionirane u Pojasu.
Također savjetuje ljudima da se ne približavaju granicama enklave dok se službeno ne objavi povlačenje IDF-a.
WATCH: Israeli forces withdrawing from Gaza earlier today after Israeli cabinet approved the deal. pic.twitter.com/Ipp2fR2JwD— Clash Report (@clashreport) October 10, 2025
"Kršenje ovog upozorenja dovodi vaše živote u opasnost", navodi se u izjavi koju prenosi Klix.
Nasilje se nastavilo i Trumpove objave
U međuvremenu, izraelska vojska objavila je da je u četvrtak poslijepodne u snajperskom napadu Hamasa u gradu Gazi ubijen vojnik.
Ubijeni vojnik identificiran je kao narednik prve klase Michael Mordechai Nachmani, 26, vojnik Korpusa za tehnologiju i održavanje iz 614. inženjerijske bojne iz Dimone.
Following the political echelon’s instructions and due to the situational assessment, the IDF has begun operational preparations ahead of the implementation of the agreement. As part of this process, preparations and a combat protocol are underway to transition to adjusted…— Israel Defense Forces (@IDF) October 9, 2025
Prva faza Trumpovog plana
Do snajperskog napada došlo je nakon što su izraelski i Hamasovi pregovarači u Egiptu potpisali sporazum o oslobađanju svih talaca koje ta skupina drži u Gazi. Prekid vatre kao dio sporazuma još nije stupio na snagu kada je napad izveden.
Oslobađanje zatvorenika, u zamjenu za oko 2000 palestinskih zatvorenika i djelomično povlačenje IDF-a, prva je faza mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu.
IDF se povlači na nove linije unutar Pojasa Gaze, održavajući raspoređivanje koje kontrolira oko 53 posto teritorija Gaze, nakon čega će početi teći 72-satni rok za Hamas da oslobodi sve zatvorenike.
