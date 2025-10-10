Oglas

prva faza

VIDEO / Povlačenje IDF-a iz dijelova Gaze nakon što je Tel Aviv odobrio sporazum

N1 Info
10. lis. 2025. 10:01
povlačenje IDF-a iz Gaze
REUTERS / Shir Torem

Izraelska vojska (IDF) objavila je snimku povlačenja iz Pojasa Gaze u skladu sa sporazumom o okončanju rata u Gazi koji je stupio na snagu nakon što ga je odobrio sastanak kabineta pod vodstvom Benjamina Netanyahua.

"Držite se podalje"

Snimka objavljena danas prikazuje veliki konvoj oklopnih vozila koji napušta svoje prethodne položaje nakon što su odigrali ključnu ulogu u invaziji u kojem je ubijeno više od 67.000 Palestinaca, uključujući 20.000 djece.

Mehanizam civilne obrane u Gazi jutros je pozvao stanovnike da se drže podalje od područja gdje su izraelske snage stacionirane u Pojasu.

Također savjetuje ljudima da se ne približavaju granicama enklave dok se službeno ne objavi povlačenje IDF-a.

"Kršenje ovog upozorenja dovodi vaše živote u opasnost", navodi se u izjavi koju prenosi Klix.

Nasilje se nastavilo i Trumpove objave

U međuvremenu, izraelska vojska objavila je da je u četvrtak poslijepodne u snajperskom napadu Hamasa u gradu Gazi ubijen vojnik.

Ubijeni vojnik identificiran je kao narednik prve klase Michael Mordechai Nachmani, 26, vojnik Korpusa za tehnologiju i održavanje iz 614. inženjerijske bojne iz Dimone.

Prva faza Trumpovog plana

Do snajperskog napada došlo je nakon što su izraelski i Hamasovi pregovarači u Egiptu potpisali sporazum o oslobađanju svih talaca koje ta skupina drži u Gazi. Prekid vatre kao dio sporazuma još nije stupio na snagu kada je napad izveden.

Oslobađanje zatvorenika, u zamjenu za oko 2000 palestinskih zatvorenika i djelomično povlačenje IDF-a, prva je faza mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu.

IDF se povlači na nove linije unutar Pojasa Gaze, održavajući raspoređivanje koje kontrolira oko 53 posto teritorija Gaze, nakon čega će početi teći 72-satni rok za Hamas da oslobodi sve zatvorenike.

Teme
IDF Trumpov plan za gazu gaza izrael izraelska vojska palestina povlačenje izraelske vojske

