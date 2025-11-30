Tisuće ljudi sudjelovalo je u nedjelju u centru Madrida u prosvjedu, koji je organizirala oporbena konzervativna Narodna stranka (PP), zahtijevajući ostavku premijera Pedra Sáncheza nakon što su prošli tjedan pritvoreni njegovi bivši suradnici osumnjičeni za korupciju.
"Sančizam je u zatvoru i mora napustiti vladu", rekao je stranački čelnik Alberto Núñez Feijóo okupljenima.
Među njima su bili i bivši premijeri iz te stranke José María Aznar i Mariano Rajoy.
Pod sloganom "Mafija ili demokracija?", prosvjed "protiv korupcije" u vladi održan je nakon što je u četvrtak pritvoren bivši ministar prometa i bivši tajnik vladajuće stranke lijevog centra PSOE José Luis Ábalos, kao i njegov bivši savjetnik Koldo García.
#EnDirecto | Ayuso asegura en la concentración del PP en Madrid que "España vive su momento más crítico en 47 años de democracia": "España está abandonada a manos de una mafia, un proyecto totalitario que solo está entregado al poder" pic.twitter.com/6C2QrA78sE— Europa Press (@europapress) November 30, 2025
Organizatori su procijenili da se prosvjedu odazvalo 80.000 ljudi, dok je vlada izvijestila o 40.000 prosvjednika.
"Pedro Sánchez, ostavka!", skandirali su prosvjednici dok je Feijoo ustvrdio da je" korupcija Pedro Sánchez".
Ovo je sedmi prosvjed koji je Feijóo poveo protiv Sáncheza otkako je preuzeo predsjedništvo u Narodnoj stranci u travnju 2022.
Sánchez, vođa Španjolske socijalističke radničke stranke (PSOE), na vlasti je od 2018. godine.
Više puta se ispričao španjolskom narodu zbog skandala koji ga okružuju i rekao da neće dati ostavku prije kraja mandata 2027. godine.
Prosvjede je nazvao orkestriranim napadima desnice i krajnje desnice s ciljem njegovog slabljenja.
