hvalio lidere
VIDEO / Trump: Ja ne volim mlade zgodne muškarce. Žene volim. Muškarci me ne zanimaju
Gaza je prvi prioritet odbora, no Trump je o bliskoistočnom sukobu počeo govoriti tek nakon 25 minuta uvodnog govora
Svjetski čelnici koji su prihvatili poziv predsjednika Donalda Trumpa da se pridruže njegovom novom mirovnom odboru dočekani su u Washingtonu u četvrtak. Iako je američki predsjednik i ranije bio srdačan sa svjetskim liderima, obično se oslanjao na taktiku "dobrog policajca i lošeg policajca“, izmjenjujući pohvale i prijetnje ovisno o svojim interesima. U četvrtak su prisutni vidjeli Trumpa u njegovom najdruželjubivijem izdanju. Nije bilo ni naznake kritika zbog loših rezultata nekih sudionika u području ljudskih prava. Jedino su oni koji nisu prisustvovali inauguracijskom sastanku odbora u Washingtonu dobili zlokobno upozorenje: "Ne možete se sa mnom praviti pametni“, rekao je Trump.
Nekoliko ključnih američkih saveznika odbilo je pridružiti se forumu koji je Trump osnovao u rujnu za obnovu Gaze, ali za koji se nada da bi mogao postati globalno tijelo za rješavanje sukoba. Kritičari tvrde da bi to moglo ometati rad Ujedinjenih naroda.
Dok su se lideri okupljali za grupnu fotografiju iz zvučnika je odzvanjala pjesma Jamesa Browna iz 1966. 'It's a Man's Man's Man's World'. Gaza je prvi prioritet odbora, no Trump je o bliskoistočnom sukobu počeo govoriti tek nakon 25 minuta uvodnog govora jer se najprije usredotočio na komplimentiranje svjetskih čelnika na pozornici, ocjenjujući neke od njih po izgledu, bogatstvu i snazi.
Trump je nabrajao imena prisutnih svjetskih lidera - kao i predsjednika FIFA-e Giannija Infantina.
"Predsjednik Santiago Pena iz Paragvaja je ovdje“, rekao je Trump pokazujući na njega. 'Mladi zgodni tip. Uvijek je lijepo biti mlad i zgodan. Ne znači da vas moramo voljeti. Ja ne volim mlade zgodne muškarce. Žene volim. Muškarci me ne zanimaju", kazao je.
Trump: Young, handsome guy. Always nice to be young and handsome. Doesn't mean we have to like you. I don't like young, handsome men. Women I like. Men I don't have any interest. pic.twitter.com/E7P1qhExyp— Acyn (@Acyn) February 19, 2026
U jednom trenutku pozvao je publiku da pogleda 'tvrdo' lice indonezijskog predsjednika Prabowa Subianta. Trump je ispričao i nekoliko priča u kojima sebe prikazuje kao onoga koji je prisilio lidere da učine što je htio, primjerice koristeći prijetnje carinama da natjera neke zemlje, poput Indije i Pakistana, da okončaju sukobe. Indija je tu tvrdnju odlučno odbila.
🚨WHAT A CREEP: Trump brags about grabbing Melania’s body when his escalator stopped suddenly at the UN:— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) February 19, 2026
“It's lucky my movie star first lady was in front of me, 'cause I put my hand on a certain part of her body…”
Can this guy ever not sound like a disgusting pervert? pic.twitter.com/RzCZuASkah
Sugerirao je i da bi njegov novi odbor mogao nadmašiti Ujedinjene narode po važnosti. "Odbor za mir gotovo će nadzirati Ujedinjene narode... njima treba pomoć“, rekao je, skrenuvši na anegdotu o posjetu UN-u prošle godine kada su on i prva dama Melania Trump zaglavili na pokretnim stepenicama u sjedištu organizacije.
Ukupno je predsjednik riječ "lijepo“ upotrijebio najmanje 14 puta u svom govoru kako bi pohvalio rad svoje administracije i prostor događaja, koji je nazvan po njemu, piše Reuters.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare