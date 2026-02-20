VIDEO / Trump: Ja ne volim mlade zgodne muškarce. Žene volim. Muškarci me ne zanimaju

Svjetski čelnici koji su prihvatili poziv predsjednika Donalda Trumpa da se pridruže njegovom novom mirovnom odboru dočekani su u Washingtonu u četvrtak. Iako je američki predsjednik i ranije bio srdačan sa svjetskim liderima, obično se oslanjao na taktiku "dobrog policajca i lošeg policajca“, izmjenjujući pohvale i prijetnje ovisno o svojim interesima. U četvrtak su prisutni vidjeli Trumpa u njegovom najdruželjubivijem izdanju. Nije bilo ni naznake kritika zbog loših rezultata nekih sudionika u području ljudskih prava. Jedino su oni koji nisu prisustvovali inauguracijskom sastanku odbora u Washingtonu dobili zlokobno upozorenje: "Ne možete se sa mnom praviti pametni“, rekao je Trump.