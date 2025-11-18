Vijeće sigurnosti UN-a donijelo odluku o Trumpovom mirovnom planu za Gazu

To što je mogućnost stvaranja palestinske države vrlo neodređeno formulirana izazvalo je pak oštre kritike Rusije i Kine. Veleposlanici obiju država u UN-u kritizirali su to što rješenje o dvije države nije jasno ugrađeno u rezoluciju i što nema jasnog vremenskog plana za preuzimanje vlasti od strane Palestinske samouprave.