Vlatko Cvrtila: SAD bi se mogle i povući iz pregovora i napustiti Ukrajinu, to nije nerealna opcija

"Ja mislim da se neće dogoditi savezništvo kakvo je bilo u vrijeme predsjednika Bidena jer Trump ima druge kalkulacije. SAD bi se mogle i povući iz određenih pregovora i napustiti Ukrajinu, to nije nerealna opcija. Poznavajući Trumpa i njegove reakcije na određene stvari to bi se moglo dogoditi. Ali, ono što je tu bitno i treba uzeti u obzir je da u okviru MAGA pokreta raste podrška prema Ukrajini i određeno razočaranje prema Rusiji i ako će to rasti i ako će to u Americi, osim ekonomije, biti teme iduće godine na izborima za predstavničke strukture onda će se pojaviti drugačija politika SAD-a. U ovom trenutku je teško očekivati da će SAD izvršiti ogroman pritisak na Rusiju mada ni to nije nemoguće u nekom trenutku", zaključio je Cvrtila.