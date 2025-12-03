Vlatko Cvrtila: SAD bi se mogle i povući iz pregovora i napustiti Ukrajinu, to nije nerealna opcija

Sveučilišni profesor, stručnjak za geostrategiju i sigurnost Vlatko Cvrtila bio je gost Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je komentirao najnovije razgovore između Rusije i SAD-a koji nisu urodili dogovorom, a Putin je bio vrlo kritičan prema nekim američkim prijedlozima u cilju postizanja mira u Ukrajini.
"To je bilo za očekivati. Ako pogledamo samo ovu godinu i pokušaje da se dođe do određenih točaka koje bi približile Ukrajinu i Rusiju onda je ovo samo nastavak toga. Rusija često ističe što su njima temeljni problemi s kojima ulazi u pregovore. Ona ne očekuje da će se o nečemu pregovarati nego ono što su oni postavili su ultimatumi prema Ukrajini. Popuštanje se očekuje od žrtve.
Sve ono što je poduzeto prema Rusiji je dovelo do toga da rezultata nema. Rusija u kontekstu pregovora ne spominje ni Kijev ni Europu nego samo Washington, a to za posljedicu samo može imati da će se postići određeni dogovor koji će onda izvršiti pritisak na Ukrajinu. Europa tu nije akter koji bi mogao uvjetovati nešto, a posljedica tih uvjetovanja za Ukrajinu će biti poremećena sigurnost za Europu", kaže Cvrtila.
"Putinu je važno da ostvari dojam da je nepobjediv i da Rusiju predstavi velikom silom bez obzira na to što parametri nisu na razini velike sile nego regionalne sile", dodaje Cvrtila.
Odgovorio je i na pitanje može li Amerika više pritisnuti Rusiju.
"Sjedinjene Američke Države sigurno imaju instrumente da naprave puno veći pritisak na Rusiju, ali to se očito ne događa", kaže Cvrtila.
Komentirao je i najnoviju prijetnju Putina upućenu Europi i poziciju Europe.
"Putin je htio stvoriti dojam da je on jak i moćan i u tome je uspio. Europa sigurno neće početi rat protiv Rusije. To je bila poruka u kontekstu svih ovih pregovora i u kontekstu toga da Putin želi oslabiti poziciju Europe. On želi na svaki mogući način izmaknuti Europu iz bilo kakvih pregovora jer su to pregovori koji će utemeljiti osnove buduće europske sigurnosti", govori Cvrtila.
Mogući scenariji
"Ja mislim da se neće dogoditi savezništvo kakvo je bilo u vrijeme predsjednika Bidena jer Trump ima druge kalkulacije. SAD bi se mogle i povući iz određenih pregovora i napustiti Ukrajinu, to nije nerealna opcija. Poznavajući Trumpa i njegove reakcije na određene stvari to bi se moglo dogoditi. Ali, ono što je tu bitno i treba uzeti u obzir je da u okviru MAGA pokreta raste podrška prema Ukrajini i određeno razočaranje prema Rusiji i ako će to rasti i ako će to u Americi, osim ekonomije, biti teme iduće godine na izborima za predstavničke strukture onda će se pojaviti drugačija politika SAD-a. U ovom trenutku je teško očekivati da će SAD izvršiti ogroman pritisak na Rusiju mada ni to nije nemoguće u nekom trenutku", zaključio je Cvrtila.
