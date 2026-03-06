Miro Kovač: Europa nije strateški relevantna. Nitko je ništa nije ni pitao o napadu na Iran

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač u Novom danu kod Tihomira Ladišića komentirao je stav europskih država i EU-a prema napadu SAD-a i Izraela na Iran.
"Važno je da budemo svjesni srednjoročnog rizika na naše gospodarstvo, a ako bi se aktualni sukob na Bliskom istoku odužio, imao bi dugoročne posljedice po naš ekonomski model jer smo izloženiji sistemskim rizicima. Budući da prvenstveno ovisimo o turizmu i crpljenju sredstava iz europskih fondova, sad je važno dobro se organizirati za budućnost i ekonomski model prilagoditi situaciji. Ključno je da postanemo otporniji na krize, pogotovo kad je riječ o prehrambenoj i energetskoj otpornosti", naglasio je Kovač.
Na pitanje je li Europska unija politički i vojni saveznik SAD-a u ratu protiv Irana, Kovač je rekao da smo "kao EU u američkom sustavu, htjeli to ili ne".
Podsjetio je da su i Friedrich Merz i Emmanuel Macron, unatoč tome što im se ne sviđa sve što Donald Trump govori, pokazali želju za suradnjom s Amerikom. Španjolski premijer Pedro Sanchez jedini je koji pruža otpor, ali i on ima američke baze na svome tlu i ne pada mu na pamet izaći iz NATO saveza.
Nadmoć Amerike
"Europska unija naprosto nema kapacitete koje imaju Amerikanci kad je riječ o vođenju vanjske i sigurnosne politike. Pokazalo se da u strateškom smislu nismo relevantni kao Europa jer nitko nije ni pitao europske čelnike što misle o napadu na Iran. Amerika to nema potrebu činiti jer je toliko moćna da zna da to može samostalno izvesti", upozorio je Kovač.
Za napad SAD-a i Izraela na Iran smatra da je izveden jer "američki imperij" osjeća ugrozu kad je riječ o Iranu, a to sigurno stvara tjeskobu u Izraelu.
"Cilj je slabljenje ili eliminacija nesuradljive vlasti u Iranu"
"Iran se ne želi uklopiti u američku viziju tog dijela svijeta, zemlje Zaljeva su suradljive i Trumpu ne smetaju. No, Iran već 50 godina ima svoj kurs i ne želi se uklopiti u američku priču, doista može ugroziti Izrael, a to kod običnih ljudi stvara strah. Tu je i sustav petrodolara zahvaljujući kojem SAD ima financijsku stabilnost i ne želi dozvoliti zemljama Zaljeva da masovnije prodaju naftu u juanima i rubljima i tako slabe američki dolar", kazao je bivši šef hrvatske diplomacije.
Trumpov cilj je oslabiti ili eleminirati nesuradljivu vlast u Iranu, no to neće biti jednostavno jer nije riječ samo o vjerskom vođi, nego je problem u cijelom sustavu, ideologiji koja je prihvatljiva širokim masama, koje prosvjeduju u korist vlasti.
