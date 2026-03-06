Miro Kovač: Europa nije strateški relevantna. Nitko je ništa nije ni pitao o napadu na Iran

"Važno je da budemo svjesni srednjoročnog rizika na naše gospodarstvo, a ako bi se aktualni sukob na Bliskom istoku odužio, imao bi dugoročne posljedice po naš ekonomski model jer smo izloženiji sistemskim rizicima. Budući da prvenstveno ovisimo o turizmu i crpljenju sredstava iz europskih fondova, sad je važno dobro se organizirati za budućnost i ekonomski model prilagoditi situaciji. Ključno je da postanemo otporniji na krize, pogotovo kad je riječ o prehrambenoj i energetskoj otpornosti", naglasio je Kovač.