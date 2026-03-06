Kekin: Hrvatska nema stav o napadu na Iran, sve izgleda neozbiljno. O tome mora raspraviti Sabor

"Pozvana kao psihijatrica koja se bavi mentalnim zdravljem djece i mladih. HDZ-ovci su licemjerni jer je predavanja po školama držao i premijer Plenković i čitav niz njihovih saborskih zastupnika kao i zastupnika u Europskom parlamentu. Ispada da to može činiti samo vladajuća povlaštena kasta koja ne želi da se razgovara o mentalnom zdravlju djece i mladih i što vlada čini da ih zaštiti", ističe Kekin, koja je i predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo.