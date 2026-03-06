ZASTUPNICA MOŽEMO
Kekin: Hrvatska nema stav o napadu na Iran, sve izgleda neozbiljno. O tome mora raspraviti Sabor
Zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin u N1 studiju uživo kod Nine Kljenak komentirala je odnos Hrvatske prema napadu na Iran te ostala aktualna događanja u Hrvatskoj i svijetu
"Nemamo stav Hrvatske prema napadu SAD-a i Izraela na Iran jer se predsjednik vlade i države ne dogovaraju o vanjskoj politici, što je njihova ustavna obaveza”, kazala je Kekin, uz napomenu da je za to prvenstveno kriv premijer Andrej Plenković jer "krši Ustav i uporno se odbija dogovarati s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem".
Smatra da bi se stav Hrvatske prema napadu na Iran trebao raspraviti i u Hrvatskom saboru, ali se to neće dogoditi jer premijer derogira Sabor i kroz sva tri mandata sve ubrzanije pokušava koncentrirati moć u vlastitim rukama.
"Zašto Plenković drži Grlića Radmana na poziciji ministra vanjskih poslova?"
"Sve skupa djeluje izrazito neozbiljno, pogotovo prepucavanja oko povlačenja naših vojnika s Bliskog istoka. Naš ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman čak je ustvrdio da je Irak sigurna zemlja i da naši vojnici koji se tamo nalaze nisu vojnici. Naš ministar kaže i da Iran napada okolne države "ničim izazvan". To je čovjek koji komunicira Hrvatsku prema svijetu, pa se pitam zašto ga Plenković uopće drži toliko dugo na poziciji ministra vanjskih poslova", naglasila je Kekin.
Komentirajući poziv izraelskog veleposlanika Garyja Korena da zatvorimo iransko veleposlanstvo i provjerimo njihovo osoblje, Kekin je poručila da o tome ne odlučuje Izrael nego Hrvatska.
"HDZ-ovci su licemjerni, poručuju da samo oni mogu držati predavanja po školama"
Osvrnula se i na optužbe iz HDZ-a da zloupotrebljava svoju poziciju za širenje političke propagande po školama.
"Pozvana kao psihijatrica koja se bavi mentalnim zdravljem djece i mladih. HDZ-ovci su licemjerni jer je predavanja po školama držao i premijer Plenković i čitav niz njihovih saborskih zastupnika kao i zastupnika u Europskom parlamentu. Ispada da to može činiti samo vladajuća povlaštena kasta koja ne želi da se razgovara o mentalnom zdravlju djece i mladih i što vlada čini da ih zaštiti", ističe Kekin, koja je i predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo.
"Ova vlada zarađuje na zdravlju naše djece"
Rekla je da vlada želi da se šuti o istraživanjima koja pokazuju da četvrtina sedmaša izjavljuje da je nezadovoljno životom, 40 posto tinejdžerica da su depresivne te da imamo izraziti porast samoozljeđivanja među djecom i mladima.
"Naša vlada šuti i o tome da smo potpuno neregulirani digitalni Divlji zapad i da su nam djeca izložena onome čemu ih nikad ne bismo izložili u stvarnome svijetu. Ova vlada se ne bori adekvatno protiv ovisnosti kod djece i mladih i na strani su onih koji zarađuju na zdravlju naše djece", ustvrdila je Kekin.
Dugododišnji ugovori s Medikolom su "najveća pljačka zdravstva"
Ponovno je optužila vladajuće za "najveću pljačku u hrvatskom zdravstvu" kroz dugogodišnje ugovore države s privatnom poliklinikom Medikol, kojoj je od 2009. godine isplaćeno više od 200 milijuna eura za PET/CT pretrage.
"I ove godine dat ćemo im 20 milijuna eura za korištenje uređaja koji koštaju devet milijuna eura, ali ih nema u zdravstvenim ustanovama. Umjesto da ih imaju javne zdravstvene ustanove, mi Medikolu plaćamo višestruko više, a ministrica zdravstva Irena Hrstić kaže kako ne zna isplati li se kupovati te uređaje?!", upozorila je zastupnica Možemo.
