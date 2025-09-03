Zastupnički dom SAD-a objavio tisuće dokumenata o Epsteinu

Odbor Zastupničkog doma SAD-a, predvođen republikancima, objavio je u utorak više od 33.000 stranica dosjea o osramoćenom financijeru i osuđenom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu, pošto vodstvo stranke nastoji okončati pritisak republikanskih i demokratskih zastupnika da održe glasanje o objavljivanju dokumenata o Epsteinu.
Oglas
Slučaj Jeffreyja Epsteina, koji je počinio samoubojstvo u zatvoru 2019. godine, izazvao je političku glavobolju republikanskom predsjedniku Donaldu Trumpu, nakon što su mnogi njegovi pristaše prihvatili niz teorija zavjera glede Epsteina.
Anketa Reutersa i Ipsosa iz srpnja pokazala je da većina Amerikanaca i Trumpovih republikanaca vjeruje da vlast skriva detalje o slučaju.
Materijali objavljeni u utorak uglavnom sadrži sudske dokumente i druge prethodno objavljene informacije.
„Gotovo sve što su republikanci navodno 'objavili', već je objavljeno“, rekao je demokratski zastupnik američkog Zastupničkog doma Jim McGovern iz Massachusettsa u objavi na X-u.
Republikanski zastupnik Thomas Massie i demokratski zastupnik Ro Khanna predložili su mjeru kojom bi se od ministarstva pravosuđa zahtijevalo da objavi sve neklasificirane Epsteinove zapise, uključujući one koje posjeduju FBI i uredi američkog državnog odvjetništva.
Materijali objavljeni u utorak uključivali su najmanje osam videozapisa policijskih intervjua sa žrtvama.
Djevojka, čiji su izgled i ime izmijenjeni, rekla je u jednom videu da joj je Epstein platio 350 dolara za masažu i seks kad je imala 17 godina.
„Djevojke bi natjerao da se skinu i masiraju ga“, rekla je u 17-minutnom videu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas