Oglas

sudski spisi

Zastupnički dom SAD-a objavio tisuće dokumenata o Epsteinu

author
Hina
|
03. ruj. 2025. 11:20
Jeffrey Epstein
Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Odbor Zastupničkog doma SAD-a, predvođen republikancima, objavio je u utorak više od 33.000 stranica dosjea o osramoćenom financijeru i osuđenom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu, pošto vodstvo stranke nastoji okončati pritisak republikanskih i demokratskih zastupnika da održe glasanje o objavljivanju dokumenata o Epsteinu.

Oglas

Slučaj Jeffreyja Epsteina, koji je počinio samoubojstvo u zatvoru 2019. godine, izazvao je političku glavobolju republikanskom predsjedniku Donaldu Trumpu, nakon što su mnogi njegovi pristaše prihvatili niz teorija zavjera glede Epsteina.

Anketa Reutersa i Ipsosa iz srpnja pokazala je da većina Amerikanaca i Trumpovih republikanaca vjeruje da vlast skriva detalje o slučaju.

Materijali objavljeni u utorak uglavnom sadrži sudske dokumente i druge prethodno objavljene informacije.

„Gotovo sve što su republikanci navodno 'objavili', već je objavljeno“, rekao je demokratski zastupnik američkog Zastupničkog doma Jim McGovern iz Massachusettsa u objavi na X-u.

Republikanski zastupnik Thomas Massie i demokratski zastupnik Ro Khanna predložili su mjeru kojom bi se od ministarstva pravosuđa zahtijevalo da objavi sve neklasificirane Epsteinove zapise, uključujući one koje posjeduju FBI i uredi američkog državnog odvjetništva.

Materijali objavljeni u utorak uključivali su najmanje osam videozapisa policijskih intervjua sa žrtvama.

Djevojka, čiji su izgled i ime izmijenjeni, rekla je u jednom videu da joj je Epstein platio 350 dolara za masažu i seks kad je imala 17 godina.

„Djevojke bi natjerao da se skinu i masiraju ga“, rekla je u 17-minutnom videu.

Teme
Donald Trump Jeffrey Epstein epstein i trump epsteinova lista

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ