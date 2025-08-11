"Ustupci ne uvjeravaju ubojicu", poručio Zelenski Moskvi

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je u ponedjeljak da ustupci neće uvjeriti Moskvu da zaustavi borbe u Ukrajini i da je potrebno pojačati pritisak na Kremlj.
"Rusija odugovlači rat i stoga zaslužuje jači globalni pritisak. Rusija odbija zaustaviti ubojstva i stoga ne smije primiti nikakve nagrade ili pogodnosti", napisao je Volodimir Zelenski na X-u.
"I ovo nije samo moralni stav - to je racionalan stav. Ustupci ne uvjeravaju ubojicu."
Zelenskij je to izjavio nekoliko dana prije nego što bi se američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin trebali sastati na samitu na Aljasci.
Po dosadašnjim izvješćima, Zelenskij im se vjerojatno neće pridružiti, iako ni ta opcija nije isključena.
