"Racionalan stav"

"Ustupci ne uvjeravaju ubojicu", poručio Zelenski Moskvi

Hina
11. kol. 2025. 14:57
FILE PHOTO: Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy speaks during a press briefing following phone calls with U.S. President Donald Trump, amid Russia’s attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine, May 19, 2025. REUTERS/Thomas Peter/File Photo
REUTERS/Thomas Peter/File Photo

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je u ponedjeljak da ustupci neće uvjeriti Moskvu da zaustavi borbe u Ukrajini i da je potrebno pojačati pritisak na Kremlj.

"Rusija odugovlači rat i stoga zaslužuje jači globalni pritisak. Rusija odbija zaustaviti ubojstva i stoga ne smije primiti nikakve nagrade ili pogodnosti", napisao je Volodimir Zelenski na X-u.

"I ovo nije samo moralni stav - to je racionalan stav. Ustupci ne uvjeravaju ubojicu."

Zelenskij je to izjavio nekoliko dana prije nego što bi se američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin trebali sastati na samitu na Aljasci. 

Po dosadašnjim izvješćima, Zelenskij im se vjerojatno neće pridružiti, iako ni ta opcija nije isključena.

