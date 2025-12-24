Najosjetljivija pitanja
Zelenski traži sastanak s Trumpom: "O ovim stvarima se mora raspravljati na nivou vođa"
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je sastanak s američkim kolegom Donaldom Trumpom kako bi izgladili najosjetljivija pitanja budućeg mirovnog sporazuma s Rusijom, poput kontrole teritorija, nakon najnovijeg kruga američko-ukrajinskih pregovora.
Zelenski je, prema priopćenju svog ureda u srijedu, novinarima rekao da su se ukrajinska i američka izaslanstva približila finalizaciji plana od 20 točaka na pregovorima tijekom vikenda u Miamiju.
"Ovo je dokument koji se naziva okvirom, temeljni dokument o okončanju rata, politički dokument između nas, Amerike, Europe i Rusa", rekao je Zelenski.
"Spremni smo za sastanak sa Sjedinjenim Američkim Državama na razini vođa kako bismo se posvetili rješavanju osjetljivih pitanja. O stvarima poput teritorijalnih pitanja se mora raspravljati na nivou vođa".
Trump duže vrijeme govori da želi završiti najsmrtonosniji sukob u Europi od Drugog svjetskog rata, ali zasad nije uspio osigurati veće ustupke zaraćenih strana.
Kijev pritišće Washington da izmijeni mirovni plan koji, prema nacrtu predstavljenom prošlog mjeseca, odražava glavne zahtjeve Moskve da Ukrajina preda dodatan teritorij, odrekne se članstva u vojnim savezima i prihvati ograničenja za svoje oružane snage. Ukrajina tvrdi da bi tako ostala bez zaštite od budućih napada Rusije, koja ju napala 2014. i potom ponovo 2022.
Razvoj ranijih prijedloga
Zelenski je rekao da najnoviji prijedlog od 20 točaka predstavlja značajan razvoj u usporedbi s planom od 28 točaka o kojem su ranije raspravljali SAD i Rusija.
Ukrajinska vojska bi prema njemu zadržala svoju sadašnju brojnost od 800.000 pripadnika, a zemlja bi dodatnim sporazumima sa SAD-om i europskim saveznicima dobila čvrsta sigurnosna jamstva.
"Moći ćemo vidjeti snažnu Ukrajinu, koju će podržavati koalicija voljnih, s mehanizmom za nadzor pridržavanja (odredbi mirovnog sporazuma) i s pojedinostima o tome kako odgovoriti na bilo kakvu potencijalnu obnovu ruske agresije", rekao je Zelenski.
Ukrajinski i američki dužnosnici su također surađivali u izradi nekoliko dokumenata vezanih za poslijeratnu obnovu i ulaganja, dodao je ukrajinski predsjednik.
Neriješena teritorijalna pitanja
Međutim, usprkos napretku, Ukrajina i SAD i dalje nisu pronašle zajednički jezik kada je riječ o teritorijalnim pitanjima.
Zelenski je rekao da je prijedlog Kijeva da "ostanemo tamo gdje jesmo", odnosno da se zamrzne sadašnje stanje na bojišnici.
Moskva, čije snage sporo napreduju, želi da Kijev povuče svoje vojnike iz cijele Donjecke oblasti na istoku zemlje iako oni i dalje drže oko četvrtinu regije.
Ukrajinski predsjednik je rekao da Washington nastoji pronaći kompromis te da želi uspostaviti demilitariziranu zonu ili slobodno gospodarsko područje na tom teritoriju.
Sporazum o sudbini nuklearne elektrane Zaporižja također nije postignut, rekao je Zelenski. Najveća nuklearna elektrana u Europi je na teritoriju pod ruskom kontrolom blizu bojišnice. Zelenski je rekao da Kijev tamo predlaže osnivanje manje gospodarske zone.
Moskva će proučiti novi prijedlog od 20 točaka, kazao je, a potom će se odlučiti o idućim koracima.
"Mi kažemo: ako su sve regije uključene i ako ostanemo tamo gdje jesmo, onda ćemo postići sporazum", rekao je Zelenski.
"No, ako se ne složimo da ostajemo tamo gdje jesmo, imamo dvije opcije: ili će se rat nastaviti ili će se nešto morati odlučiti glede svih potencijalnih gospodarskih zona".
