Zelenski traži sastanak s Trumpom: "O ovim stvarima se mora raspravljati na nivou vođa"

Kijev pritišće Washington da izmijeni mirovni plan koji, prema nacrtu predstavljenom prošlog mjeseca, odražava glavne zahtjeve Moskve da Ukrajina preda dodatan teritorij, odrekne se članstva u vojnim savezima i prihvati ograničenja za svoje oružane snage. Ukrajina tvrdi da bi tako ostala bez zaštite od budućih napada Rusije, koja ju napala 2014. i potom ponovo 2022.