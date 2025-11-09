Zelenski: Zašto bih se bojao Donalda Trumpa?

Ukrajinski predsjednik odbacuje tvrdnje da je njegov posljednji sastanak u Washingtonu bio napet.
Volodimir Zelenski izjavio je da se ne „boji“ Donalda Trumpa, za razliku od drugih zapadnih čelnika, te je odbacio izvješća da je njihov posljednji sastanak u Washingtonu bio napet. Dodao je i da ima dobre odnose s američkim predsjednikom.
U ekskluzivnom intervjuu za Guardian Zelenski je govorio nakon razornih ruskih napada na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu, koji su izazvali nestanke struje u većini regija u nedjelju, dok su inženjeri pokušavali obnoviti sustav.
Ukrajinski predsjednik demantirao je tvrdnje da je Trump bacio karte bojišta tijekom navodno burnog sastanka u listopadu u Bijeloj kući, na kojem je Zelenski pokušao osigurati opskrbu američkim krstarećim projektilima Tomahawk. „Nije ništa bacio. Siguran sam u to“, rekao je Zelenski. Odnose s Trumpom opisao je kao „normalne“, „poslovne“ i „konstruktivne“.
Navodni pritisak Trumpa na Zelenskog
Prema Financial Timesu, Trump je navodno pritiskao Zelenskog da prihvati maksimalističke zahtjeve Vladimira Putina za okončanje rata te rekao da će ruski vođa „uništiti“ Ukrajinu ako se to ne dogodi. Zelenski je rekao da je sastanak protekao drukčije.
Ukrajinska delegacija izložila je tri prijedloga pred Trumpa i njegov tim, uključujući mjere vojne pomoći i sankcija koje bi „oslabile“ Moskvu. Cilj je bio smanjiti ruske sposobnosti za bombardiranje i prisiliti Putina na pregovore.
Govoreći u predsjedničkoj palači u Kijevu, Zelenski je rekao da se „svi u svijetu“ boje Trumpa. „To je istina“, dodao je. Na pitanje vrijedi li to i za njega, rekao je: „Ne... Nismo neprijatelji s Amerikom. Mi smo prijatelji. Pa zašto bismo se bojali?“
„Trumpa su izabrali njegovi ljudi. Moramo poštovati izbor američkog naroda, kao što i mene biraju moji ljudi. SAD je naš strateški partner, već mnogo godina, možda i desetljećima i stoljećima.“ Dvije zemlje dijele duboke zajedničke vrijednosti, za razliku od „imperijalne“ i revizionističke Rusije, dodao je.
Bliska suradnja s međunarodnim partnerima
Zelenski je rekao da blisko surađuje s međunarodnim partnerima na zaštiti Ukrajine od noćnih ruskih napada dronovima. Ipak, Ujedinjeno Kraljevstvo i ostali saveznici i dalje odbijaju poslati borbene zrakoplove. Zelenski želi naručiti 27 američkih sustava protuzračne obrane Patriot, a u međuvremenu europske države bi, kaže, mogle posuditi svoje.
Na pitanje rade li EU i UK dovoljno, rekao je: „Nikada nije dovoljno. Bit će dovoljno kad rat završi. I kad Putin shvati da mora stati.“ Istaknuo je da ima dobre odnose s Keir Starmerom i „stalne kontakte“ s Londonom. „Nije stvar u njemu osobno“, dodao je.
Iako je Trump isključio mogućnost američke vojne intervencije, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo obećale su poslati vojnike kao dio budućeg mirovnog sporazuma. Na pitanje želi li da britanske trupe dođu ranije – primjerice na granicu s Bjelorusijom – odgovorio je: „Naravno. Tražili smo mnogo toga, uključujući oružje i članstvo u EU i NATO-u.“
Kremlj vodi hibridni rat
Ali dodao je da se pitanje europske vojne prisutnosti mora pažljivo razmotriti. „Čelnici se boje svojih društava. Ne žele se uključiti u rat“, rekao je. Ako bi previše pritiskao, Ukrajina bi mogla izgubiti potporu partnera.
Zelenski je rekao da Kremlj vodi i „hibridni rat protiv Europe“ te testira NATO-ove granice.
Naglasio je da je moguće da Rusija otvori drugi front protiv neke druge europske zemlje prije kraja rata: „Vjerujem da može. Moramo zaboraviti na europski skepticizam – Putin može istodobno napasti i Ukrajinu i druge.“
Ukrajinski predsjednik povezao je porast „malignih aktivnosti“ diljem Europe – poput dronskih incidenata u Poljskoj, Kopenhagenu, Münchenu i Bruxellesu – s ruskim neuspjesima na bojištu. „Putin je u slijepoj ulici. Nema stvarnog uspjeha. Zato traži nove teritorije. Nama je teško, ali mi smo kod kuće i branimo se“, rekao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare