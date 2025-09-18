NESRETAN SLUČAJ
FOTO / Užas u Slavoniji: Radnike prignječio zid, izvlačili ih vatrogasci
Nesreća se dogodila u Kupskoj ulici u Osijeku.
Dvojica radnika u četvrtak ujutro prignječena su urušenim zidom, "dekom" od betona, bloka i žbuke u osječkoj Kupskoj ulici.
Vatrogasci su oko 9 sati izašli na intervenciju spašavanja.
"Postavili smo četiri sidrišta i izvukli radnika na spinalnu dasku te ga predali hitnoj medicinskoj pomoći. A drugi je, koliko laički mi možemo reći, dobro. Ali to liječnici trebaju utvrditi", rekao je voditelj smjene i jedan od onih koji su bili na intervenciji, vatrogasac Alen Šafran za Osijekexpress.
Jpvp Grada OsijekaViše
Prema neslužbenim informacijama, jednom radniku su ozlijeđene noge, a drugi se našao u zračnom džepu ispod zida. Međutim, on ga je prethodno udario u područje leđa.
