IZBOR SUDACA
Dalija Orešković: Na Plenkovićev ultimatum postoji samo jedan ispravan odgovor
N1 Hrvatska
|
09. sij. 2026. 10:59
| Novi dan
|
0komentara
Saborska zastupnica Dalija Orešković gostovala je u Novom danu kod Nataše Božić Šarić i komentirala događaje oko izbora predsjednika Vrhovnog suda i ustavnih sudaca.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 23 min.
SK
|
prije 46 min.
Najnovije
Oglas
Oglas