40, 50, 60, čak i 70 posto: Jesu li popusti doista stvarni ili tek dobro osmišljena marketinška zamka?

“Trebala bi biti istaknuta ta najniža cijena i ova sad snižena i da vidimo onda postotak, tamo piše da to usporedimo. Trebali to biti na svakom artiklu? Na koji način? Na svakom artiklu koji je snižen, to treba biti. Znači najniža cijena u zadnjih 30 dana i ta snižena cijena i onda mi trebamo usporediti je li to to, a ako je kupimo, a ako nije, maknemo se i ovog trgovca prijavimo”, ističe Ana Knežević iz Udruge za zaštitu potrošača.