Ahmetović o novoj aferi: Premijer ili ne zna čitati ili je maestralno nesposoban

Podijeli :

Plinska afera koja potresa HEP i Vladu, oporbene je zastupnike u utorak navela na zaključak da mailovi objavljeni u Nacionalu pokazali da su premijer Plenković i ministar Filipović 'lagali', poručuju da 'riba smrdi od glave' i da bi USKOK 'mogao svratiti' i do Banskih dvora. A o plinskoj aferi u Newsroomu govorila je politička tajnica i saborska zastupnica SDP-a Mirela Ahmetović.

Ahmetović kaže kako Plenković ima čitavu sliku kako provesti ovaj kriminal od trenutka kad je to dogovorio sa svojim pulenima.

“Od potpredsjednika zagrebačke organizacije HDZ-a Frane Barbarića, propalog kandidata za gradonačelnika Zagreba Davora Filipovića, i on sam, alfa i omege ove dogovorene afere, kako izvući novac iz javne firme”, kaže Ahmetović.

Vanđelić o plinskoj aferi: “Ishodište odgovornosti za ovo je u uredu premijera” Plenković sve bliže odluci: Odlaze Filipović i Barbarić?

Ahmetović kaže da se Plenković sad pravi izenađen i uvrijeđen, a njegov potpredsjednik Oleg Butković se pravi samo iznenađen. “Jedan se pravi glup, govorim o Butković, a drugi se pravi strašno pametan, pa na pitanja novinara koji su ga strašno stisli, odgovara na način da nabraja uspjehe Vlade RH pod njegovim vodstvom, dakle zahvaljuje sam sebi i još se drzne reći da je on omogućio građanima jeftiniji plin, jeftiniju struju, pa eto što se oni sad bune što se javni, njihov novac, isisavao od strane njegovih HDZ-ovaca”, kaže Ahmetović.

Na komentar da je Plenković obećao ispitati situaciju, Ahmetović kaže da je ne zanima što će on ispitivati, da sve već ispituje Uskok. Podsjetila je kako je ranije zvala DORH i USKOK da ispita zašto je HEP platio 100 milijuna eura avansno PPD-u prije nego li je ijedna molekula plina krenula prema HEP-u.

Ustvrdila je da je PPD pokušava zastrašiti tužbama za povredu ugleda te da se ona PPD-a ne boji.

Kaže da posljednja plinska afera dokazala da Andrej Plenković dozvoljava, čak i režira kako da se novac izvede iz džepova građana.

“Andrej Plenković je potpisao uredbu kojom je naredio HEP-u da kupuje skupo, a onda, potpuno svjesno, da će HEP imati viškove plina koje neće imati gdje plasirati. A da ne govorim o tome da, a poslušnik Europske komisije bi to trebao znati, da je Europska komisija propisala točno određene udjele plina u skladištima koji se očekuju od država članica gdje Hrvatska trebala imati od 30 do 50 posto popunjenosti skladišta, a imala je u tom trenutku 100 posto i sad se pravi grbav”, kaže Ahmetović.

Oporba o plinskoj aferi: Plenković i Filipović lagali Izvor za N1: HEP je najavio viškove plina, ali ne i da će ga prodavati budzašto

Ahmetović kaže da je zbog kriminala u plinskom biznisu otišao premijer i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader, predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko, a otići će i Andrej Plenković. “Konačno je vrijeme da kaže moja dionica je završila. Hvala na suradnji i doviđenja”, kaže Ahmetović parafrazirajući Ivu Sanadera.

“To što Andrej Plenković misli da je 3 milijuna i 800 tisuća građana, točno onoliko koliko ih nije pobjeglo od njega iz ove zemlje budale to je samo njegov problem”, kaže Ahmetović.

Smatra i kako rejting HDZ-a nije istinit. “Ovi spinovi Zoltana Kaboka i Marka Milića koji ih šalju iz svojih ureda, a koje onda producira Andrej Plenković putem mobilnih telefona, jako dobro zna čitati poruke kao i njegov prijatelj Hrvoje Zekanović, kada je potrebno nekoga diskreditirati, vrijeđati, docirati novinarima, govoriti im što nije tema, iz koje redakcije dolaze, a ne zna pročitati jedan banalan dopis da ćemo imati viškove plina koje ćemo morati jeftino prodavati. Nema stručnjaka u HDZ-u koji znaju pročitati prostu rečenicu”, kaže Ahmetović.

“Premijer ili ne zna čitati ili je maestralno nesposoban”, kaže Ahmetović i dodaje da ako Plenković nije čitao dopise šefa uprave HEP-a da time pokazuje nepoštovanje prema građanima Hrvatske.

Smatra da Plenković ionako o tome nije trebao čitati kad on o tome sve zna. “Zašto bi trebao čitati kad je on to naredio”, tvrdi politička tajnica SDP-a.

Na komentar da je to teško dokazivo, Ahmetović kaže to nije tema. “Naravno da je teško dokazati zbog toga je USKOK upao u HEP konačno nakon osam dana nakon što bruji o tome cijela Hrvatska o tome, zbog toga Plenković kaže pustite, nemojte dramatizirati oko aferčine, oko izvlačenja javnih sredstava, oko plinske afere za koju sam mislila da ne može biti veća od one Škugorove, HDZ-ovče afere”, kaže Ahmetović.

Filipovićevo ministarstvo: “Barbarić nam nije javio o viškovima…” HEP dnevno gubi 500.000 eura? “Ovo potencijalno otvara aferu sličnu Ininoj”

Ahmetović smatra da je i ovom aferom HDZ građane napravio budalama.

Komentirala je i mogući odlazak Frane Barbarića i Davora Filipovića. Naime, iz izvora bliskih premijeru Večernji list doznaje kako je strpljenje Andreja Plenkovića, kada je u pitanju sukob ministra gospodarstva Davora Filipovića i predsjednika uprave HEP-a Frane Barbarića, pri kraju.

“Meni je vrlo indikativno da je Odbor za gospodarstvo ipak prebačen za četvrtak, valjda da se stvore uvjeti da se na tom Odboru odluči o tome da ministar odlazi jer odbor to treba potvrditi, a onda da se i u petak izglasa i novi ministar gospodarstva”, kaže Ahemtović.

Podsjetila je da su i Frane Barbarić i Davor Filipović Plenkovićevi intimisumi.

Kaže da bi USKOK, kad je već ušao u HEP, trebao pročešljati cijelo poslovanje HEP-a.

“Nije bitno hoće li otići Filipović, hoće li otići Barbarić, ono što mene zanima što ćemo s akterom svih HDZ-ovih afera Plenkovićem koji vječno tvrdi da ništa nije znao”, kaže Ahmetović i dodaje da je pitanje je li vrijeme da kažu i Plenkoviću doviđenja.

Smatra i da ako je u pitanju njegov ugled i njegov spas da će Plenković posegnuti za bilo kime da zamjeni ministra Filipovića. “Njega nije briga, niti za gospodarstvo, niti za financije Republike Hrvatske”, kaže Ahmetović i dodaje da je njemu važno da je na ministarskoj poziciji njegov poslušnik.

Smatra i da je HDZ-ovcima neugodno svrstati se uz Andreja Plenkovića te smatra kako je to bilo vidljivo iz današnjih novinske konferencije iz Splita na kojoj nije bilo nijednog HDZ-ovca uz premijera. “Nekako je i Majda Burić u Saboru bila jako tiha”, kaže Ahmetović.

Dodaje da se iz ovog Andrej Plenković ne može izvući. Smatra i da spominjanjem Peđe Grbina na konferenciji za novinare Plenković pokazuje da ga Grbin žulja.

“Smatram to zanimljivim”, kaže Ahmetović.

Više pogledajte u videu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.