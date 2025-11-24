Elisa Spiropali
Albanska šefica diplomacije otkrila do koje je godine "aposolutno moguće" članstvo u EU-u
Albanska ministrica za Europu i vanjske poslove Elisa Spiropali u ponedjeljak je rekla da je "apsolutno moguće" da njezina zemlja 2030. postane članica Europske unije.
Spiropali je u ponedjeljak u njezinom prvom službenom posjetu ugostio šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman, a u fokusu razgovora su bili pristupni pregovori Albanije za članstvo u EU.
"Da, mislim da je apsolutno moguće da 2030. uđemo u EU. Radimo na tome, to je naš strateški, nacionalni cilj", rekla je Spiropali odgovaraući na pitanje novinara.
Podsjetila je da je njezina zemlja 17. studenoga otvorila posljednje poglavlje i da je Tirana u potpunosti predana unaprijeđenju procesa reformi, s ambicijom da se sva poglavlja zatvore 2027.
Rekla je da je na isti dan, u Tirani bio otvoren Tjedan hrvatske kulture i iako će neki reći da je slučajno tako ispalo, Spiropali je na hrvatskom izgovorila: " U politici ništa nije slučajno".
Govoreći o borbi protiv korupcije, Spiropali je istaknula da je upravo "klaster o temeljnim pravima bio prvi koji je otvoren" te da to pokazuje da je njihova politička volja glede vladavine prava, nevisnosti sudstva, reforme pravosuđa i izgradnje jakih institucija nepokolebljiva.
"Ozbiljni smo u borbi protiv nekažnjavanja i provedbi reforme pravosuđa. Nastavit ćemo tim putem, ozbiljni smo oko svih pregovaračkih poglavlja, a posebice kada se radi o temeljnim pravima jer je to okosnica pristupnog procesa", rekla je ministrica.
Također je istaknula da vlada ulaže ogromne napore da put u EU što prije ovjekovječi uspjehom, ali da da tome pridonose i ljudi koji ih u tome podržavaju.
"Čak 92 posto Albanaca podržava članstvo u EU", rekla je ministrica.
Grlić Radman je ponovio da službeni Zagreb "snažno podržava Albaniju na europskom putu i da Tirana i dalje može računati na tu potporu potporu kada je u pitanju završetak pregovora o članstvu u EU.
"Nadamo se vrlo pozitivnom izvješću Europske komisije o napretku. Možemo Albaniji čestitati na impresivnim postignućima, otvorila je sve klastere i sva poglavlja", rekao je Grlić Radman i podsjetio da su "tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a u prvoj polovici 2020. na našu inicijativu otvoreni pristupni pregovori s Albanijom".
"Albanski uspjeh pokazuje kako je hrvatski pristup poštovanja individualnog pristupa temeljenog na ispunjavanju kriterija za članstvo u EU ispravan, a Albanija je najbolji primjer", rekao je ministar.
Podsjetio je da Hrvatska i Albanija jačaju suradnju u skladu s Izjavom o strateškom patrnerstvu iz 2018.
Obje strane se zalažu za daljnji razvoj političkih odnosa i različitim oblicima gospodarske suradnje.
"Oni su dobri i stabilni. Postoji potencijal za daljnji rast, osobito u trgovinskoj razmjeni i ulaganja", rekao je Grlić Radman, dodavši da mogućnost za dodatno jačanje suradnje vidi u području obrambene industrije, energetike te izgradnji prometne povezanosti i infrastrukture.
S tim u vezi naveo je da se nada da će zrakoplovna linija Zagreb-Tirana biti uskoru u funkciji i izvan ljetne sezone. Spiropali je također istaknula energetiku, obrambenu industriju i suradnju u pomorstvu kao područja od obostranog interesa.
Oboje ministara na europske integracije gledaju kao važan čimbenik za uspostavu i očuvanje regionalne sigurnosti i stabilnosti. U tom kontekstu, Spiropali je rekla da je Kosovo za Albaniju trajni prioritet te također temelj stabilnosti u regiji.
"Ohrabrujemo dijalog sa Srbijom na načelu jednakosti, reciprociteta i obostranog priznanja. To je jedini održivi put naprijed", poručila je.
Istaknula je da Albanija uvelike cijeni principijelnu potporu Hrvatske Kosovu, konsolidaciji države i njezinom međunarodnom priznavanju i putu u euroatlantske integracije. Dvije zemlje potiču i snažniju suradnju na području kulture i razmatra se otvaranje lektorata za hrvatski jezik u Tirani.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare