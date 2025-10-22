Anušić: Vojna obveza i obrana Republike Hrvatske dužnost je svih za to sposobnih državljana

Kada je riječ o promjenama zakona u odnosu na prvo čitanje, u kategorije osoba koje se oslobađaju temeljnog vojnog osposobljavanja prelaže se uvođenje novaka-službenika pravosudne policije. Također, prednost pri zapošljavanju će ostvariti i jednokratno nezaposlena osoba koja je završila temeljno i dragovojno vojno osposobljavanje, te razvrstani pričuvnik koji se zapošljava na neodređeno vrijeme u državnim tijelima i upravnim tijelima lokalne i regionalne samouprave.