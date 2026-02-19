"Dabro igrač na dnu lanca"
Benčić: Utrku tko će biti više ekstremno desno započeo je Plenković
Situacija u vladajućoj koaliciji neće se razriješiti odlaskom zastupnika DP-a Josipa Dabre jer je on posljedica, a ne uzrok problema, poručila je u četvrtak Sandra Benčić (Možemo!), ustvrdivši da je "igru utrke u tome tko će biti više i jače ekstremno desno" započeo premijer Andrej Plenković.
"Ta utrka prema dnu počela je kada je Gordan Jandroković dopustio da ustaški poklič u Saboru prođe nekažnjeno", ocijenila je Benčić na konferenciji za novinare u Saboru.
Dodala je da ne djeluje ozbiljno kada se sav fokus političke i društvene radikalizacije svodi na Dabru te da je to "samo posljedica jedne utrke prema dnu koju je otvorio Andrej Plenković u srpnju prošle godine". A Dabro je, rekla je, jedan od igrača na dnu hranidbenog lanca.
"Ali tu igru i tu utrku započeo je Andrej Plenković", ponovila je Benčić, dodajući da zato neće pomoći micanje Dabre ni Domovinskog pokreta, dok god Plenković stoji iza dvostrukih konotacija i poručuje da "neki mogu, a neki ne mogu".
"Ministri mogu ‘ustaševati’, mogu i njegovi dužnosnici, mogu i oni koji su popularni, ali djeca u školi dobivaju ukore", rekla je Benčić. "Oni ne znaju što to znači jer imaju devet godina i misle da je to normalno jer to vide na televiziji", dodala je.
Igru je započeo Plenković, on ju mora i završiti
Situacija se neće razriješiti, naglasila je, "dokle god Andrej Plenković, koji je započeo tu igru, tu igru ne završi", odbacivši tezu koalicijskih partnera kako će se, kako je rekla, "sve popraviti kada Dabro ode".
"Nije prvi put da se, kada se pojavi netko poput njega, napada čovjeka jer je ‘neuk’, jer nije intelektualac, jer ne govori pet jezika. Ali kada to isto čini Andrej Plenković, koji je obrazovan, govori jezike i bio je u Bruxellesu, onda se na njega ne upire prstom", rekla je.
Govoreći o ulozi Domovinskog pokreta, ocijenila je da ta stranka u toj dinamici "maltene nije ni sudjelovala", navodeći da je riječ o "marginalnoj stranci" i "statističkoj pogrešci u anketama", iako ima dovoljan broj zastupnika u Saboru.
Osvrćući se na moguće zakonske inicijative vezane uz zabranu simbola, Benčić je poručila da Možemo! podupire isključivo prijedlog zakona koji je podnio SDP. "Taj prijedlog zakona je na tragu društvenog konsenzusa koji postoji jako dugo vremena i to je ono iza čega ćemo mi stajati", poručila je.
Naglasila je kako Možemo! zajedno s drugim akterima želi graditi "ozbiljnu koaliciju, ne samo političku, nego i s civilnim društvom", s ciljem obrane ustavnog identiteta Hrvatske. "Hrvatska je demokratska i pluralna država, nastala na tekovinama antifašizma i vrijednostima koje su se suprotstavile najzločinačkijim režimima u povijesti. To je naš bottom line", poručila je.
Saborski zastupnik Damir Bakić upozorio je na, kako je rekao, nevoljkost i nemoć HDZ-a da jasno i nedvosmisleno osudi svaki pokušaj relativiziranja ili rehabilitacije ustaškog režima, istaknuvši da "nedvosmisleno i savršeno jasno piše u Ustavu da je ova Republika nastala na temeljima antifašizma".
"Sve ono što smo čuli ovih dana, posebno od HDZ-ovih visokih dužnosnika, pa u konačnici i danas, zapravo sve to još uvijek ukazuje na nešto što je izuzetno štetno i opasno i što treba najoštrije osuditi. A to je HDZ-ova uporna i dosljedna politika ekvidistance i izjednačavanje pod egidom svih, ja ću reći, totalitarizama", rekao je.
