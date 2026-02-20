Bivši HRT-ovac izmislio priču o napadu migranata na curicu u Zagrebu

Općinski sud u Novom Zagrebu kaznio je Borivoja Vincetića, bivšeg zaposlenika HRT-a, s 1000 eura jer je na Facebooku objavio izmišljenu priču o navodnom napadu migranata na maloljetnicu u Stupniku, čime je, prema presudi, remetio mir i spokojstvo građana.
Oglas
Sud je presudu donio 12. prosinca 2025. i proglasio ga krivim za prekršaj iz članka 16. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira .
Objava o navodnom napadu
Prema presudi, Vincetić je 5. lipnja 2025. u 19 sati na svom javno dostupnom Facebook profilu objavio tekst u kojem je iznio izmišljene i netočne informacije o navodnom napadu četvorice migranata na 13-godišnju djevojčicu.
U objavi je tvrdio da su migranti djevojčicu svukli na cesti te opisivao nasilje, nakon čega je, kako je naveo, reagirao pas koji ih je napao. Sud navodi da su te tvrdnje bile lažne i da je takvom objavom izazvao uznemirenost građana.
U dokaznom postupku sud je utvrdio da je objava bila podijeljena 25 puta i da su je brojni građani komentirali, a zaprimljena je i anonimna prijava u kojoj se tražila žurna reakcija policije zbog negativnih konotacija i zgražanja javnosti, piše Index.
Priznao da je sve izmislio
Vincetić je na sudu priznao da je objavio izmišljenu priču. Naveo je da ju je obrisao nakon desetak minuta, ali da ju je netko u međuvremenu proslijedio preko drugih društvenih mreža.
"Povod takvoj priči koju sam napisao, a inače se time bavim i u slobodno vrijeme, bio je jedan raniji događaj koji sam vidio dok sam stanovao kao podstanar u Lučkom, kada je nekolicina stranih radnika jednoj mlađoj djevojčici dobacivala neugodne komentare. A i toga sam dana razgovarao s nekolicinom prijatelja od kojih sam čuo neka njihova razmišljanja vezano uz slične događaje te je tako nastala i ova priča.
Međutim, ta je priča na mom profilu bila objavljena svega desetak minuta, nakon čega sam ju obrisao. Nisam ju dijelio drugima, ali je neka osoba, za koju sumnjam da je to učinila zlonamjerno, tu objavu ipak proslijedila preko drugih društvenih mreža i izazvala puno negativnih komentara", rekao je Vincetić pred sutkinjom.
Sud je njegovu obranu ocijenio logičnom i uvjerljivom, ali je zaključio da je svjesno izmislio lažne vijesti i objavio ih na društvenoj mreži koja se, prema sudskoj praksi, smatra javnim mjestom jer je riječ o otvorenom profilu dostupnom neograničenom broju korisnika.
Olakotne i otegotne okolnosti
Kao olakotne okolnosti sud je uzeo priznanje prekršaja i okolnosti počinjenja djela, dok je otegotnim ocijenio ranije pravomoćne prekršajne osude, među ostalim zbog prometnog prekršaja, narušavanja javnog reda i mira te prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.
Za prekršaj iz članka 16. propisana je novčana kazna od 700 do 4000 eura ili kazna zatvora do 30 dana, a sud je izrekao kaznu bližu zakonskom minimumu.
Ako u roku od 60 dana uplati dvije trećine izrečene kazne, smatrat će se da je kazna u cijelosti plaćena, navodi se u presudi.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas