Bivši HRT-ovac izmislio priču o napadu migranata na curicu u Zagrebu

"Povod takvoj priči koju sam napisao, a inače se time bavim i u slobodno vrijeme, bio je jedan raniji događaj koji sam vidio dok sam stanovao kao podstanar u Lučkom, kada je nekolicina stranih radnika jednoj mlađoj djevojčici dobacivala neugodne komentare. A i toga sam dana razgovarao s nekolicinom prijatelja od kojih sam čuo neka njihova razmišljanja vezano uz slične događaje te je tako nastala i ova priča.