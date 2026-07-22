EUROPARLAMENTARAC ZA N1
Bosanac: Želio bih čestitati Frankoviću!
Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je Gordan Bosanac, zastupnik u Europskom parlamentu kao član Kluba zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza. Razgovarali su o turizmu i problemu kratkoročnog najma u nekim hrvatskim obalnim gradovima.
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"Vidio sam podatak na jednoj prezentaciji da su Split i Zadar vodeći gradovi u EU po broju kratkoročnog najma. Šokiralo me to. Znam da je to osjetljivo jer Hrvatska živi od turizma, ali naša velika greška je to da nam je turizam glavna industrija", kaže Gordan Bosanac.
Španjolska kao primjer
Naveo je i primjer Španjolske, koja po njegovom mišljenju puno bolje koristi europski novac.
"Španjolska isto jako puno živi od turizma. Ali kada je koristila novac iz fonda za oporavak - Hrvatska je davala to privatnim hotelima - Španjolska ga je usmjeravala u gradnju solara. To su razlike u upravljanju, kada idete u pametnom, a kada u pogrešnom mjeru."
"To je prevršilo sve mjere..."
Bosanac smatra da se nešto mora promijeniti u hrvatskom pristupu prema industriji turizma. Najavio je i inicijativu Europske komisije.
"Mi se jako oslanjamo na turizam, to je prevršilo sve mjere. Čak i ljudi koji žive od turizma shvatili su stvari otišle predaleko. Tu će morati doći do neke vrste regulacije. Čekamo rujan, kada će EP izaći sa zakonodavnom inicijativom kako da se kratkoročni najam regulira. Nije problem kada ljudi imaju jednu dodatnu nekretninu i pune svoj budžet par mjeseci godišnje. Mi vidimo promjenu trenda: investitore koji dođu u Split i kupe ne jedan, nego pet, šest, ima ih po 15 ili 20 stanova s jednim vlasnikom koji ih stavlja u kratkotrajni najam."
Bosanac navodi kako bi se problemu kratkoročnog najma moglo doskočiti i progresivnim oporezivanjem.
"Tu treba puno oštrije s poreznim škarama da se tome stane na kraj. Postoji progresivno oporezivanje. Hrvatska je oaza za takve situacije. Zašto? Više stvari. Dosta ljudi koji su povezani sa strankom na vlasti žive od nekretninskog biznisa", kaže.
Čestitka Frankoviću
Bosanac je poslao poruku i dubrovačkom gradonačelniku, koji je pod policijskom pratnjom zbog, kako kaže, "restriktivnog GUP-a kojim se pokušao očuvati kulturni identitet grada."
Iako, vidimo gradonačelnika Dubrovnika Matu Frankovića kako je malo pokazao mišiće, ja mu čestitam. Ali neka ne stane samu, neka se okrene svojoj stranci i objasni ljudima što se dešava", kaže.
"Tu je i kukavičluk, ljudi se boji politički donijeti odluku, boje se da će izgubiti izbore. Ali tu su i uži financijski interesi. To je lagodan način za zarađivanje novca. Trebali bismo imati javno upravljanje, ali ja to s ovom vladom nažalost ne vidim", kaže Gordan Bosanac.
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