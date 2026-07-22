Bosanac: Želio bih čestitati Frankoviću!

"Mi se jako oslanjamo na turizam, to je prevršilo sve mjere. Čak i ljudi koji žive od turizma shvatili su stvari otišle predaleko. Tu će morati doći do neke vrste regulacije. Čekamo rujan, kada će EP izaći sa zakonodavnom inicijativom kako da se kratkoročni najam regulira. Nije problem kada ljudi imaju jednu dodatnu nekretninu i pune svoj budžet par mjeseci godišnje. Mi vidimo promjenu trenda: investitore koji dođu u Split i kupe ne jedan, nego pet, šest, ima ih po 15 ili 20 stanova s jednim vlasnikom koji ih stavlja u kratkotrajni najam."