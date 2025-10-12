Oglas

u pogonu za preradu papira

Buknuo požar u Župi dubrovačkoj: Vatrogasci zaustavili širenje

author
Hina
|
12. lis. 2025. 12:17
18.06.2022., Pobrezje, Dubrovnik - U tijeku je gasenje pozara u skladistu na Pobrezju kraj Dubrovnika. Photo: Grgo Jelavic/PIXSELL
Grgo Jelavic/PIXSELL

U pogonu za preradu papira dubrovačke komunalne tvrtke Čistoća u Župi dubrovačkoj u nedjelju oko 10 sati buknuo je požar, a županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović potvrdio je da nema ozlijeđenih te je širenje vatre zaustavljeno.

"Vatra je zahvatila jedan dio zgrade, a uspjeli smo spasiti jedno vozilo. Situacija je pod kontrolom i nema više širenja", rekao je Simović.

Dodao je da je šteta na pogonu znatna. "Zapaljene su bale s papirom i to će sve trebati prekopati s bagerom i sve pogasiti. Sreća da nije zahvaćeno odlagalište guma. Trebat će nam sigurno cijeli dan“, istaknuo je Simović.

Na intervenciji su DVD Župa dubrovačka, JVP Dubrovački vatrogasci i Državna intervencijska postrojba Plat.

Teme
Dubrovnik požar vatrogasci

