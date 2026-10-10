"loša gluma"
BUZ: Čemu igrokaz s Nacionalnim vijećem za umirovljenike i sjednicama? Ministar se izlanuo
Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe očito nema stvarnu snagu, odlučnost i volju utjecati na odluke Vlade, nego se od njegovih članova očekuje da naknadno formalno amenuju ono što im se kao mrvice stavi na stol, poručio je u subotu Blok umirovljenici zajedno (BUZ).
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Ako je predstavljen rebalans državnog proračuna za 2026. godinu, a jest, onda se, naravno, već sasvim sigurno zna i koliko je novca predviđeno za godišnji dodatak na mirovinu po godini staža. Ministar Alen Ružić se "izlanuo" nakon sjednice Vlade kada je potvrdio da je predviđen isti iznos kao i prošle godine, dakle radi se opet o bijednih šest eura po godini mirovinskog staža, navodi se u priopćenju BUZ-a.
Dakle, kažu, potvrđuje se ono na što BUZ već dugo upozorava. Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe očito nema stvarnu snagu, vjerojatno ni odlučnosti ili volje utjecati na odluke Vlade, nego se od njegovih članova očekuje da naknadno formalno amenuju ono što im se kao mrvice stavi na stol.
Čemu onda igrokaz s Nacionalnim vijećem i sjednicama na kojima se, navodno, pregovara o pravima umirovljenika ako je financijski okvir već određen? To je samo loše glumljenje velike brige za umirovljenike i njihovu takozvanu 13. mirovinu, pitaju se iz BUZ-a.
Sramotno je da oni koji se predstavljaju kao zastupnici umirovljenika bespogovorno pristaju na mrvice umjesto da zajednički inzistiramo na punoj 13. mirovini, pa i organiziranjem prosvjeda ako Vlada odbije naše zahtjeve, poručuju iz BUZ-a.
Odgađanje da se iznos godišnjeg dodatka objavi odmah već sljedeći tjedan je samo radi osluškivanja reakcija umirovljenika, jer bude li velikog nezadovoljstva moguće je da se u posljednji trenutak na planiranih 6 eura doda jedan euro ili najviše dva, navode u priopćenju.
Zanimljivo je, kažu, što će nakon svega umirovljenicima poručiti SUH, MUH, HSU i SU. Hoće li jasno reći da je 6, 7 ili 8 eura po godini staža nedovoljno i to rezolutno odbiti, ili će već donesenu odluku Vlade prikazati kao vlastiti pregovarački uspjeh, pita BUZ.
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