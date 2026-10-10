BUZ: Čemu igrokaz s Nacionalnim vijećem za umirovljenike i sjednicama? Ministar se izlanuo

Ako je predstavljen rebalans državnog proračuna za 2026. godinu, a jest, onda se, naravno, već sasvim sigurno zna i koliko je novca predviđeno za godišnji dodatak na mirovinu po godini staža. Ministar Alen Ružić se "izlanuo" nakon sjednice Vlade kada je potvrdio da je predviđen isti iznos kao i prošle godine, dakle radi se opet o bijednih šest eura po godini mirovinskog staža, navodi se u priopćenju BUZ-a.