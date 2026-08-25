Sindikat novinara Hrvatske poziva na prosvjed "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku"

"Briga o radnicima nikada nije samo briga o plaći, ugovoru i radnom vremenu. To je i briga o zdravlju, sigurnosti i uvjetima u kojima ljudi žive i rade. Pravo na zdrav okoliš, čistu vodu i zemlju u kojoj možemo bez straha živjeti jednako je tako pitanje radničkih prava", ističu u SNH. Dodaju i kako ono što se događa u Gospiću i Lici nije samo lokalni ili ekološki problem, nego pitanje koje se tiče svih nas.