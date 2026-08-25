Zdrav okoliš je radničko pravo
Sindikat novinara Hrvatske poziva na prosvjed "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku"
Sindikat novinara Hrvatske (SNH) podržava prosvjed „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“ i borbu građana za zdravlje, sigurnost i zdrav okoliš te poziva članice i članove da se pridruže prosvjedu u subotu, 5. rujna u Zagrebu, izvijestili su u utorak iz SNH.
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"Briga o radnicima nikada nije samo briga o plaći, ugovoru i radnom vremenu. To je i briga o zdravlju, sigurnosti i uvjetima u kojima ljudi žive i rade. Pravo na zdrav okoliš, čistu vodu i zemlju u kojoj možemo bez straha živjeti jednako je tako pitanje radničkih prava", ističu u SNH. Dodaju i kako ono što se događa u Gospiću i Lici nije samo lokalni ili ekološki problem, nego pitanje koje se tiče svih nas.
Ističu i kako su novinari i medijski radnici od početka pratili taj slučaj, odlazili na teren, razgovarali s ljudima i javnosti donosili informacije o razmjerima katastrofe s opasnim otpadom te da su upravo novinari i novinarke pomogli da ta priča postane pitanje o kojem danas govori cijela Hrvatska.
Umjesto da vlast odgovori potpunim informacijama i jasnim odgovorima, predsjednik Vlade Andrej Plenković, kažu, ponovno proziva medije zbog navodnog širenja dezinformacija. Govoreći o Gospiću poručio je: 'Manje dezinformacija. Odgovornost medija je kapitalna. Širiti dezinformacije je neozbiljno'.
"Slažemo se da odgovornost medija doista jest velika. Upravo zato novinari moraju slobodno pitati, provjeravati, odlaziti na teren, razgovarati s građanima, tražiti dokumente i inzistirati na odgovorima institucija. Posao novinara nije prenositi ono što vlast želi čuti niti dopustiti političarima da određuju koje su teme važne, koja se pitanja smiju postavljati i kada je vrijeme da se o nečemu prestane pisati", ističe se u priopćenju SNH. Pojašnjavaju i kako ljudi na terenu najbolje znaju čemu novinari služe.
"Kada institucije zakažu ili kada odgovori izostanu, upravo su novinari ti koji moraju nastaviti postavljati pitanja i provjeravati činjenice, bez obzira na to koliko ta pitanja nekome na vlasti bila neugodna", zaključuju u SNH.
U priopćenju pozivaju i članice i članove da se u subotu, 5. rujna pridruže prosvjedu "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku" u Zagrebu ističući kako će se članovi Sindikata okupiti u 10.30 sati ispred zagrebačkog Novinarskog doma, u 11 sati je okupljanje na Trgu kralja Tomislava, a prosvjed u 12 sati na Trgu bana Josipa Jelačića.
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