SKUPLJI OD KOBASICA

Cijene na povijesnim rekordima: Evo koliko košta kila čvaraka u Zagrebu

N1 Info
01. lis. 2025. 07:55
Richárd Makrai/Pixabay/ILUSTRACIJA

Afrička svinjska kuga i niz propuštenih mjera doveli su domaće svinjogojce do ruba, cijene tradicionalnih delicija na povijesne rekorde, a egzistenciju tisuća obiteljskih gospodarstava u pitanje.

Nikada se nije dogodilo da čvarci budu skuplji od kobasica, a danas jesu jer one koštaju od 12 do 16 eura, upozorava Antun Golubović, predsjednik Odbora svinjogojaca HPK.

"U mesnicama u Županji, koja je na neki način i srce svinjogojstva, više, naime, ne možete naći ni čvarka, ponuda je ograničena i učas se sve proda, a bit će i gore. Mjerodavni nikako da shvate da su svinjogojci u velikom problemu. Svinje koje tove sve su teže i sve više koštaju, tako da je danas teže njima nego nama, kojima su zbog ASK-a svinjci opustošeni", komentirao je za Večernji list Golubović najnoviju situaciju na tržištu, koja je zbog sve više farmi s ASK-om na istoku Hrvatske i cijenu čvarka digla na razinu kulena od prije dvije godine.

Kulen je tada koštao oko 200 kuna ili 26,50 eura, a čvarak danas, primjerice na utrinskoj tržnici u Zagrebu, i 28 eura ili 211 nekadašnjih kuna, dok je kulenu, za koji je prave domaće sirovine sve manje, cijena porasla i na više od 40, negdje i na 50 eura za kilogram.

U Slavoniji se čvaraka još nađe za 17-18 eura, ali ne zadugo, smatra Golubović, uvjeren kako će do proljeća iduće godine i ta delicija, a i ostale mesne prerađevine poput kulena, šunke, špeka, pancete i slično, dodatno poskupjeti za najmanje 50 posto. Panceta je, dodaje, u zadnje dvije godine već poskupjela 30 do 40 posto.

"Egzistencija domaćeg svinjogojstva sve je upitnija. Čvarci se ne prave od industrijskih hibridnih svinja kod kojih je masnoća svedena na minimum i u takvoj svinji nema čvaraka, nego u domaćim križancima malih OPG-ovaca", naglašava Golubović i zaključuje:

"Da svega već nedostaje, dokaz je i cijena svinjske masti u mesnicama od tri eura za kilogram. Ona je prije pratila cijenu kilograma svinjetine žive vage, a sada je dvostruko skuplja. To znači da nedostaje masti, a onda i čvaraka."

