Cijene na povijesnim rekordima: Evo koliko košta kila čvaraka u Zagrebu

"U mesnicama u Županji, koja je na neki način i srce svinjogojstva, više, naime, ne možete naći ni čvarka, ponuda je ograničena i učas se sve proda, a bit će i gore. Mjerodavni nikako da shvate da su svinjogojci u velikom problemu. Svinje koje tove sve su teže i sve više koštaju, tako da je danas teže njima nego nama, kojima su zbog ASK-a svinjci opustošeni", komentirao je za Večernji list Golubović najnoviju situaciju na tržištu, koja je zbog sve više farmi s ASK-om na istoku Hrvatske i cijenu čvarka digla na razinu kulena od prije dvije godine.